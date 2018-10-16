田尾多肉植物產業推廣 原來是從肚皮舞來的

田尾農會總幹事楊春枝（左）因為欣賞肚皮舞啟發推廣多肉植物的靈感。（鐘武達攝）

友善列印
中時
田尾鄉園藝業近年來栽培的多肉植物與仙人掌，相當受歡迎。（鐘武達攝）

田尾鄉農會總幹事楊春枝幾年前出國旅遊欣賞肚皮舞受到舞者豐滿線條的啟發，返國後積極推廣多肉植物與仙人掌，結果意外為園藝產業找到新出路，而且吸引青農陸續返鄉投入新品種的栽培，農會將於20、21日舉辦第2屆「多肉植物暨仙人掌評鑑行銷」活動，要讓這項產業繼續發光。

楊春枝表示，田尾鄉在50多年前就有業者栽培多肉植物與仙人掌，但一直以來沒有積極推廣，直到近年陸續有青農帶回新觀念，引進新品種並開發各式可愛的小品盆栽，終於逐漸打開多肉植物的知名度，不僅年輕人喜愛，就連長者也慢慢接受利用多肉植物做庭院造景，或是室內擺飾。

返鄉投入多肉植物栽種的青農越來越多，多肉植物的栽種也擴增到6公頃，品種超過2000種 ，為鼓勵創業的青農，農會去年首度辦理多肉植物暨仙人掌評鑑行銷推廣，果然一舉打響田尾多肉植物的知名度，並成功為農友開創銷售通路，透過交流使仙人掌及多肉植物等小品盆栽交易更加活絡。

第2屆多肉植物暨仙人掌評鑑行銷推廣活動將在20、21日登場，楊春枝表示，今年主題「鼓動青春花現田尾」，除了多肉植物及仙人掌評鑑，還有優質花卉評鑑、庭園佈置、生活花藝 、優質4章1Q蔬果與實用花束等展示，另有優質禽畜產品嘗、多肉農創市集、農特產品展售等 ，歡迎大家到田尾賞花、採花、遊花田。

(中時 )

打造大地調色盤 台中花博豐原第… 記錄平宅故事 紀錄片《人家》上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。