田尾多肉植物產業推廣 原來是從肚皮舞來的

2018年10月16日 16:33 中時 鐘武達

田尾鄉園藝業近年來栽培的多肉植物與仙人掌，相當受歡迎。（鐘武達攝）

田尾鄉農會總幹事楊春枝幾年前出國旅遊欣賞肚皮舞受到舞者豐滿線條的啟發，返國後積極推廣多肉植物與仙人掌，結果意外為園藝產業找到新出路，而且吸引青農陸續返鄉投入新品種的栽培，農會將於20、21日舉辦第2屆「多肉植物暨仙人掌評鑑行銷」活動，要讓這項產業繼續發光。

楊春枝表示，田尾鄉在50多年前就有業者栽培多肉植物與仙人掌，但一直以來沒有積極推廣，直到近年陸續有青農帶回新觀念，引進新品種並開發各式可愛的小品盆栽，終於逐漸打開多肉植物的知名度，不僅年輕人喜愛，就連長者也慢慢接受利用多肉植物做庭院造景，或是室內擺飾。

返鄉投入多肉植物栽種的青農越來越多，多肉植物的栽種也擴增到6公頃，品種超過2000種 ，為鼓勵創業的青農，農會去年首度辦理多肉植物暨仙人掌評鑑行銷推廣，果然一舉打響田尾多肉植物的知名度，並成功為農友開創銷售通路，透過交流使仙人掌及多肉植物等小品盆栽交易更加活絡。

第2屆多肉植物暨仙人掌評鑑行銷推廣活動將在20、21日登場，楊春枝表示，今年主題「鼓動青春花現田尾」，除了多肉植物及仙人掌評鑑，還有優質花卉評鑑、庭園佈置、生活花藝 、優質4章1Q蔬果與實用花束等展示，另有優質禽畜產品嘗、多肉農創市集、農特產品展售等 ，歡迎大家到田尾賞花、採花、遊花田。

(中時 )