男暗巷尿尿女屋主洗澡喊色狼 控他偷拍檢方不起訴

2018年10月16日 16:43 中時 張孝義

隨地便溺不但有損水準，更可能因地方不對惹出意想不到的麻煩，吳姓男子尿急跑到死巷偷撒尿，竟被屋內女子大喊色狼偷拍，報警將吳男查獲，吳男大喊冤枉，台北地檢署還原吳男手機，發現並沒有任何偷拍影像，因此不起訴處分，還吳男清白。

吳姓男子是於今年5月中旬騎機車行經台北市文山區興隆路，突然感到內急忍，看到附近1條死巷內燈光昏暗，於是跑到巷內對著牆壁偷「放水」，正在享受解脫的輕鬆時，牆上窗戶內傳出女子驚叫「色狼偷拍」，嚇得吳男立刻拉上褲子拉鍊騎車逃走。

驚叫的張姓女子不甘被偷拍，報警處理，警方從路口監視器查出吳姓男子，於是將吳男依妨害祕密罪嫌函送台北地檢署偵辦。

吳男到案後大聲喊冤，表示自己當時內急又找不到可以上廁所的地方，於是看到死巷燈光較暗，偷偷跑到巷內小便，不知尿尿的牆壁後是張女家的廁所浴室，也沒有偷拍，至於為何張女驚叫後就騎車逃走？吳男辯稱，在巷內偷尿尿就很不好意思了，聽到尖叫聲以為是偷小便被抓到，所以心虛騎車趕快離開現場。

檢方將吳男的手機送往「數位採證中心」檢視，發現手機裡沒有任何被刪除的圖片或影像檔案，而手機中的圖片或影像也沒有偷拍的情事，同時，吳男即使在張女浴室氣窗外企圖窺視，有違道德卻不構成犯罪，因此將吳男不起訴處分。

(中時 )