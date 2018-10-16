記錄平宅故事 紀錄片《人家》上映

2018年10月16日 16:44 中時 張潼

半世紀之前，北市府開始興建專供低收入戶居住的「平價住宅」；時至今日，全市剩下4處平宅，且配合公共住宅「混居」政策，未來這些平宅將陸續隨著改建而走入歷史。社會局耗時近2年，委託導演華志中拍攝90分鐘紀錄片《人家》，記錄來自4個平宅共6戶人家最真實的生命故事，今下午舉辦首映，未來也會開放免費放映、跨界座談活動。

平宅的住戶可說是台北市社會最底層的一群，都擁有低收入戶身份，每月只需繳交基本的百餘元清潔費而不需付房租。即使如此，許多人因為坎坷命運、身心障礙等因素，仍難以脫貧；當然，也有人持續打拚，終與子女共同買了房子，或是正努力考清潔隊員資格，盼擁有更好的生活。

前北市社會局長許立民作為該影片出品人，雖已辭職回到台大醫院任職，今仍到首映會現場觀賞影片。他受訪時說，這部《人家》拍攝的是最真實的故事，例如為了兒子戒毒並努力考清潔隊員的爸爸、開彩券行卻慘賠的身障夫妻、面臨鄰居逐漸凋零而感到孤單的百歲榮民人瑞等6個家庭。

許立民說，目前北市剩下福民、延吉、安康、大同之家4處平宅，隨著市府推動公宅混居政策，平宅也將逐漸走入歷史。但是，平宅在台北市有幾十年的歷史，透過這部紀錄片，也是將這段歷史、平民的故事記錄下來。

市長柯文哲出席首映時雖表示，多數人都愛看娛樂片，這種紀錄片越看越沈重，可能只看5分鐘而已，但是社會上很少有機會把目光放在比較底層的人，這部片就有這樣的意義。他也說，未來這些平宅也會逐漸改建掉，成為混居的住宅，今天早上市長室會議也還在討論市府手中1萬戶各式各樣房子，租金應該怎麼訂等問題。

社會局表示，《人家》從20日起在誠品電影院安排多場免費放映，也會有跨界座談、校園巡迴，有興趣者可上https://beinglodged.kktix.cc/events/eslite報名。

(中時 )