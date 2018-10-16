記錄平宅故事 紀錄片《人家》上映

友善列印
中時

半世紀之前，北市府開始興建專供低收入戶居住的「平價住宅」；時至今日，全市剩下4處平宅，且配合公共住宅「混居」政策，未來這些平宅將陸續隨著改建而走入歷史。社會局耗時近2年，委託導演華志中拍攝90分鐘紀錄片《人家》，記錄來自4個平宅共6戶人家最真實的生命故事，今下午舉辦首映，未來也會開放免費放映、跨界座談活動。

平宅的住戶可說是台北市社會最底層的一群，都擁有低收入戶身份，每月只需繳交基本的百餘元清潔費而不需付房租。即使如此，許多人因為坎坷命運、身心障礙等因素，仍難以脫貧；當然，也有人持續打拚，終與子女共同買了房子，或是正努力考清潔隊員資格，盼擁有更好的生活。

前北市社會局長許立民作為該影片出品人，雖已辭職回到台大醫院任職，今仍到首映會現場觀賞影片。他受訪時說，這部《人家》拍攝的是最真實的故事，例如為了兒子戒毒並努力考清潔隊員的爸爸、開彩券行卻慘賠的身障夫妻、面臨鄰居逐漸凋零而感到孤單的百歲榮民人瑞等6個家庭。

許立民說，目前北市剩下福民、延吉、安康、大同之家4處平宅，隨著市府推動公宅混居政策，平宅也將逐漸走入歷史。但是，平宅在台北市有幾十年的歷史，透過這部紀錄片，也是將這段歷史、平民的故事記錄下來。

市長柯文哲出席首映時雖表示，多數人都愛看娛樂片，這種紀錄片越看越沈重，可能只看5分鐘而已，但是社會上很少有機會把目光放在比較底層的人，這部片就有這樣的意義。他也說，未來這些平宅也會逐漸改建掉，成為混居的住宅，今天早上市長室會議也還在討論市府手中1萬戶各式各樣房子，租金應該怎麼訂等問題。

社會局表示，《人家》從20日起在誠品電影院安排多場免費放映，也會有跨界座談、校園巡迴，有興趣者可上https://beinglodged.kktix.cc/events/eslite報名。

(中時 )

田尾多肉植物產業推廣 原來是從… 媽祖醫院椎體氣球撐開術 造福偏…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。