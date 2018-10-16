媽祖醫院椎體氣球撐開術 造福偏鄉脊髓損傷患者

2018年10月16日 17:01 中時 張朝欣

中國醫藥大學北港附設媽祖醫院發現雲林沿海地區因勞動、老年人口比率高，脊髓損傷患者有增加趨勢，因此引進「椎體氣球撐開術」，術後疼痛立即大幅改善，幫助患者不至於影響工作與日常活動，16日舉行成果發表會。

72歲陳阿嬤與家人騎機車雙載時發生車禍，背部劇烈疼痛無法坐起，經媽祖醫院醫師羅元舜診斷為胸椎第12節爆裂性骨折，考慮到全身插管麻醉手術有其風險，因此採用局部麻醉，在患者清醒狀態下進行全方位微創椎體氣球撐開術及椎體成形術，術後疼痛立即大幅改善並可坐起行。

羅元舜表示，大多數脊髓損傷是由脊柱損傷引起的，主要是因為脊柱損傷後，影響脊髓傳送與接收從大腦向人體發出的指令。脊髓損傷最常見於交通事故，其次是跌傷與暴力傷害，運動傷多見於兒童與青少年，成年人主要與工作傷害有關。

媽祖醫院院長吳錫金指出，老年人脊椎壓迫性或爆裂性骨折若沒有得到妥善治療，可能產生脊椎變形惡化或鄰近節椎體持續骨折塌陷，輕則駝背不良於行，重則劇痛難忍且長期臥床，甚至有衍生其他身心疾病風險。

吳錫金建議若察覺身邊長輩有背部疼痛、駝背造成行動不便等異狀，應立即就醫診療以期早日康復。呼籲65歲以上民眾多健走、游泳、騎腳踏車，藉由運動加強肌力，達到預防重於治療目的。

(中時 )