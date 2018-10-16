前主播醫院內被分手 聽到這首台語歌飆淚

林柏妤（左）和夏宇禾對戲。（民視提供）

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林柏妤拍哭戲。（民視提供）
林柏妤拍哭戲。（民視提供）
林柏妤劇中有內心戲。（民視提供）

林柏妤在民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》飾演男人緣超好的實習醫師，劇中面臨男友埃不住遠距離戀愛，被迫分手，難過嚎啕大哭，悲慘的模樣也讓戲外工作人員動容。

林柏妤曾是主播出身，她說拿到劇本看到情緒這麼重的戲時，自己很擔心演不出那個味道，每天都想很悲慘的事情，沒有在戀愛的她還要想像自己很痛苦，天天看催淚片在家練習哭，搞得每天壓力超大，還失眠連連，即使到片場還被同劇組徐謀俊問旁人說：「林柏妤心情不好喔？」才笑說好像太陰暗了。

林柏妤說自己太理性，已經很久沒有哭那麼慘，笑說自己很像「無感人」，對於自己週遭的事情不太會有太大的情緒，通常都是沈澱一陣子就會恢復了。當下為了能完成「睹物思人」的哭戲，讓她上戲前還聽曹雅雯跟杜欣恬的〈女人的勇氣〉，她說台語歌曲的旋律好美，歌詞也跟劇中的情況很像，才會出現淚腺爆發的一次。

因為沒用過催淚棒，事後她意想天開跟造型師借來抹看看，沒想到眼淚流了20分鐘還睜不開眼，讓她笑說真的太蠢了，以後還是不要亂用好。單身許久的林柏妤，笑說朋友比她急，從導演到演員每一位碰到他都會說要幫忙介紹男友給她，一開始還會害羞說「不好吧」，後來被盧太久也讓她改變想法，覺得一切感情隨緣，多認識朋友也不錯。

(中時 )

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