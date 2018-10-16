台南市今年首例腸病毒重症 1歲7個月女嬰已康復

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台南市衛生局今天公布本年度首例腸病毒感染併發重症確診個案，一名家住東區1歲7個月女嬰感染伊科11型腸病毒，發病期間因手腳顫抖、腦脊髓炎等症狀住院，經注射免疫球蛋白等治療已康復出院。

目前全國累計30例，感染伊科病毒11型者達11例，其次為腸病毒71型有6例，衛生局提醒，隨著入秋腸病毒疫情逐漸趨緩，南市今年度第41周門急診就診人數為637人次，雖低於台南市流行閾值(1,000人次)，但民眾仍不能掉以輕心。

學童應養成良好個人衛生習慣，手部衛生為預防腸病毒感染首要預防方法，洗手時應優先使用肥皂，確實做到正確洗手5步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，居家一般環境清潔可用「500ppm稀釋漂白水」，泡製方法為市售5%漂白水5湯匙(100c.c.)，加入8瓶(1250 c.c.寶特瓶)共10公升清水，進行消毒；家中孩童如有身體不適的狀況，應儘速就醫，請勿出入公共場所或安親班。

此外，未滿1歲之嬰幼兒是感染腸病毒的高風險族群，伊科病毒11型和克沙奇 B 型為主要感染病毒型別，甚至會造成死亡；孕產婦在生產前或新生兒未滿月的周產期間，儘量減少出入公共場所，且應加強手部衛生及注意環境清潔，孕婦在分娩和坐月子期間，如出現呼吸道等感染症狀應特別注意。

另，成人感染腸病毒通常無症狀，如有親友要探望嬰幼兒，應勤洗手並減少碰觸、擁抱嬰幼兒，如有咳嗽、發燒等呼吸道症狀時，暫時不接觸嬰幼兒。

衛生局再次呼籲，家長特別留意嬰幼兒健康，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送至醫院治療，台南市腸病毒重症醫療網責任醫院共有5家(成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院)，以便掌握治療之契機。

(中時 )

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