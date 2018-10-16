台灣小姐后冠高曼容將赴日參加2018國際小姐選美

2018年10月16日 16:54 中時 楊樹煌

▲即將赴日本東京參加國際選美賽，高曼容充滿信心表示，她已做好萬全準備，將為台灣爭光。（高曼容提供）

▲曾是暨大附中儀隊的高曼容，對暨大附中有很深厚感情，經常會穿起暨大附中校服拍照，代表懷念與感恩之情。（高曼容提供）

贏得2017台灣小姐后冠將代表台灣啟程赴日參加2018國際小姐選拔的高曼容，賽前返回埔里故居，在副議長潘一全競選總部受到鄉親熱烈歡迎，爭相與她合影、集氣，祝福她赴日參賽，旗開得勝，為台灣爭光，載譽歸國；高曼容說，她已做好萬全準備，對國際小姐選拔充滿信心，定要讓台灣有最好的表現。

高曼容表示，台灣有群人用自己的力量要讓世界看得見，「世界比賽，台灣不會缺席」台灣小姐協會即秉持著這樣的使命，推派代表出國參賽，就是要讓台灣被世界看得到，她很真心希望，有更多人能看到台灣就有這群人在做這樣的事。

今年21歲，就讀文化大學戲劇系四年級的高曼容，是埔里土生土長的「埔里囡仔」，自幼喜愛芭蕾和民族舞蹈，代表曼暉舞蹈社對外參賽，屢次獲獎；在暨大附中就讀高一時，第1次參加選美比賽，就很幸運獲選為美人腿公主。

高曼容認為，暨大附中的儀隊儀態訓練，是促成她踏上選美之路的重要歷程，由埔里美人腿公主至2017台灣小姐第1名，因此讓她對母校有很深的懷念，所以在攝影專輯中，常有穿著暨大附中校服的鏡頭。

20日即將赴日本東京參加國際選美賽，高曼容表示，自獲台灣小姐冠軍後就全力預習、做好萬全準備，將努力宣傳台灣；她並很感謝此次出國參賽所有經費，全都由主辦單位及黑傑克整形外科診所醫師簡文祥…等諸多民間企業的贊助，謝謝台灣人的人情味，她定會全力以赴，為台灣爭取最榮譽。

(中時 )