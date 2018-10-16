台灣小姐后冠高曼容將赴日參加2018國際小姐選美

▲台灣小姐后冠高曼容將赴日參加國際小姐選美，利用賽前返回埔里故居，受到鄉親熱烈歡迎，爭相與她合影、集氣。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
▲即將赴日本東京參加國際選美賽，高曼容充滿信心表示，她已做好萬全準備，將為台灣爭光。（高曼容提供）
▲曾是暨大附中儀隊的高曼容，對暨大附中有很深厚感情，經常會穿起暨大附中校服拍照，代表懷念與感恩之情。（高曼容提供）

贏得2017台灣小姐后冠將代表台灣啟程赴日參加2018國際小姐選拔的高曼容，賽前返回埔里故居，在副議長潘一全競選總部受到鄉親熱烈歡迎，爭相與她合影、集氣，祝福她赴日參賽，旗開得勝，為台灣爭光，載譽歸國；高曼容說，她已做好萬全準備，對國際小姐選拔充滿信心，定要讓台灣有最好的表現。

高曼容表示，台灣有群人用自己的力量要讓世界看得見，「世界比賽，台灣不會缺席」台灣小姐協會即秉持著這樣的使命，推派代表出國參賽，就是要讓台灣被世界看得到，她很真心希望，有更多人能看到台灣就有這群人在做這樣的事。

今年21歲，就讀文化大學戲劇系四年級的高曼容，是埔里土生土長的「埔里囡仔」，自幼喜愛芭蕾和民族舞蹈，代表曼暉舞蹈社對外參賽，屢次獲獎；在暨大附中就讀高一時，第1次參加選美比賽，就很幸運獲選為美人腿公主。

高曼容認為，暨大附中的儀隊儀態訓練，是促成她踏上選美之路的重要歷程，由埔里美人腿公主至2017台灣小姐第1名，因此讓她對母校有很深的懷念，所以在攝影專輯中，常有穿著暨大附中校服的鏡頭。

20日即將赴日本東京參加國際選美賽，高曼容表示，自獲台灣小姐冠軍後就全力預習、做好萬全準備，將努力宣傳台灣；她並很感謝此次出國參賽所有經費，全都由主辦單位及黑傑克整形外科診所醫師簡文祥…等諸多民間企業的贊助，謝謝台灣人的人情味，她定會全力以赴，為台灣爭取最榮譽。

(中時 )

台南市今年首例腸病毒重症 1歲7… 史博文物與現代插畫藝術創新結合…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。