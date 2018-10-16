婚姻平權2公投成案！ 年底9公投案確定綁大選

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中選會16日中午召開委員會議，審議近期查對完竣的婚姻平權公投小組所提2公投、以核養綠公投案，以及直轄市縣市首長候選人、直轄市議員縣市議員候選人之資格審定等事項。會中決議，婚姻平權兩案達連署門檻，予以成案、編號，同時針對「連署前死亡」情事啟動刑事告發；另以核養綠公投案連署未達標，將請領銜人於30日內依法補提，補提以一次為限。

年底「公投綁大選」引發關注，中選會至今已宣告7項公投成案，今再度召開委員會議審議婚姻平權2公投及以核養綠公投案。

副主委陳朝建會後表示，關於苗博雅、王鼎棫兩位領銜人所提公投案（婚姻平權2公投），經決議依法予以成案公告、給予編號，依序為第14案、第15案，同時針對「連署前死亡」之情事，亦依《刑事訴訟法》予以告發。再者，領銜人黃士修所提公投案，委員會亦決議依法通知其30日內補提，隨後也會進行後續法定處理。

至於年底是否已確定至少9公投案綁大選？陳朝建強調，公投案連署成案、公告後一個月至六個月內，遇有全國性選舉應同日舉行，而中選會作為法定獨立機關，會依法律規定辦理，不會預設任何法律規定外的立場。

陳朝建也說，11月3日起將辦理公投案電視意見發表會，中選會也會依法辦理，相關場次有公開資訊可讓外界查詢。

(中時 )

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