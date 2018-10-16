世足獎金差27倍 美國腳怒批：FIFA重男輕女！

2018年10月16日 16:53 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

距離2019年女足世界盃開踢剩下不到8個月，美國日前成為首支拿到參賽門票的隊伍，中場國腳拉皮諾（Megan Rapinoe）卻在專訪中砲轟國際足總（FIFA），「他們不是沒做事，卻沒有真的在乎女足運動。」

「FIFA真正在乎的只有男足。」拉皮諾一針見血的說。

女足的怒吼其來有自，最現實的就是獎金差別。美國女足在2015年贏得隊史第3座世界盃冠軍，獎金200萬美元，賽事總獎金則是1500萬。男足的俄羅斯世足賽總獎金4億美元，是女足世界盃的26.7倍。

「1500萬，對FIFA而言根本不看在眼裡，」對於上周傳出女足世界盃的總獎金可能加倍，拉皮諾還是覺得FIFA毫無誠意，「如果真的在乎，他們自己就會採取行動，比如把總獎金加到1億，以破除外界的質疑。」

美國在2015年贏得女足世界盃，除了獎金低，該屆賽事全部在人工草皮球場進行，也被女子足壇認為不受重視。此外，目前排定的明年女足世界盃決賽日期，剛好跟男足的南美國家盃、中北美暨加勒比海金盃賽冠軍戰撞期，也讓女足覺得很瞎。

至於俄羅斯世足賽啟用的「影像助理裁判」（VAR）系統，目前尚未確定明年女足世界盃是否比照辦理，這點或許是FIFA還可以補救之處。

33歲的拉皮諾已代表美國女足出賽143場，也一直是最敢於提出批評的大炮之一。美國周一在中北美暨加勒比海女足錦標賽擊敗牙買加、殺入決賽，已確定拿下世界盃門票。中北美暨加勒比海地區有3張女足世界盃門票，已經取得資格的還有加拿大，明天將與美國爭冠。

(中時電子報)