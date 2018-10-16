CPBL》熟悉的40號球衣 王建民任客座投教

2018年10月16日 17:00 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

富邦悍將客座教練王建民(左)指導投手動作。(富邦悍將提供)

中華職棒富邦悍將今年10月底展開秋訓，再度請來今年6月曾指導過二軍的旅美棒球名將王建民擔任客座投手教練，傳承豐富的投球經驗及訓練方式，而且王建民會一路協助到明年春訓、例行賽及秋訓，繼續協助提升富邦悍將投手群戰力，。

王建民今年6月返台擔任過悍將二軍客座投手教練，短短20天引進新的訓練方式給悍將隊，當時他強調，訓練是要靠經年累月的練習讓身體記住所有反應，幫助自己投球動作更順暢，並把放球點往前延伸，再藉由下半身力量減少手臂負擔，延長投球生命。

富邦悍將客座教練王建民(左)指導投手動作。(富邦悍將提供)

從王建民分享的經驗獲益匪淺、並執行在球場的悍將投手吳世豪，下半季成績相當亮眼，他表示，從王建民身上除了學習到投球技巧外，更重要的是心態上的調適，他自信滿滿地說：「站上球場就不能讓別人覺得你害怕。」

在二軍表現不俗的投手游霆崴表示：「透過王建民教練指導的投球輔助訓練，讓我的投球機制變得更好，身體力量得以完整釋放出來，在球場上的表現呈現明顯落差。」

吳世豪和游霆崴非常感謝王建民的指導，紛紛表示不僅獲益良多，也期待未來能有更多的機會能持續向前輩請教。

除了今年秋訓以外，悍將隊也與王建民達成共識，包含明年球隊的春、秋訓，及明年度例行賽期間，王建民都會擔任悍將客座投手教練，持續協助訓練和指導投手群成長，球隊為了展現誠意，特別將王建民過去在美國職棒大聯盟紐約洋基和華盛頓國民穿過的40號球衣、保留給王建民，希望他穿上自己熟悉的背號，把自己的職棒經驗傳承給更多後起之秀。

(中時電子報)