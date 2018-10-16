史博文物與現代插畫藝術創新結合 攜手前進上海授權展

站這麼多年，腳一定很酸，喝杯珍珠奶茶休息一下。 文物名稱：男舞俑 典藏編號：80-00075

友善列印
中時電子報
綜合報導

國立歷史博物館(National Museum of History，史博館)與國際插畫家馬賽KYO跨界合作，推出｢萬曆青花雙龍暖壽罈｣、｢三彩加藍人面鎮墓獸｣、｢樂舞俑｣及｢虎形尊｣等四件典藏文物，以勵志的圖文插畫「小紅人Waiting & Hope」攜手前進2018上海國際品牌授權展(China Licensing Expo)。

手指放鬆一下，來和我玩個翻花繩吧! 文物名稱：萬曆青花雙龍暖壽罈 典藏編號：81-00408

史博館積極將數位典藏與數位文創應用效益與影響力，從臺灣的本土市場規模開拓至國際場域，規劃透過建立參與國際級展會以及文創衍生品展會之模式，以有效推廣臺灣的博物館豐富的數位典藏於全球文博產業，並加強提升博物館產業與國家形象之文化底蘊。目前正值閉館整建期間的史博館更積極嘗試多元跨域合作，整合產官優勢與資源讓博物館文創更能貼近生活日常。

｢小紅人Waiting&Hope｣源自繪本《等待Waiting》，該繪本榮獲2013LICCAward英國倫敦國際創意大賽-插畫類優選。

此次上海國際品牌授權展中即呈現與現代插畫藝術之合作，由國際插畫家馬賽KYO所創作的｢小紅人Waiting & Hope｣與史博館典藏文物的趣味對話所產出的「為生活加油系列」，首波跟著小紅人的視角來看千年文物重新詮釋的可能性，激發大家的想像力。

｢小紅人Waiting & Hope｣傳遞在『等待』的過程中給與溫暖的『希望』，史博館在閉館期間透過小紅人與文物生活化的有趣互動，象徵博物館將以嶄新面貌呈現，閉館服務不打烊，小紅人將持續與典藏文物對話，為大家的生活加油打氣。

(中時電子報)

台灣小姐后冠高曼容將赴日參加20… 市區公車2030年電動化 交通部要…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。