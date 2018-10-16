史博文物與現代插畫藝術創新結合 攜手前進上海授權展

2018年10月16日 17:00 中時電子報 綜合報導

國立歷史博物館(National Museum of History，史博館)與國際插畫家馬賽KYO跨界合作，推出｢萬曆青花雙龍暖壽罈｣、｢三彩加藍人面鎮墓獸｣、｢樂舞俑｣及｢虎形尊｣等四件典藏文物，以勵志的圖文插畫「小紅人Waiting & Hope」攜手前進2018上海國際品牌授權展(China Licensing Expo)。

手指放鬆一下，來和我玩個翻花繩吧! 文物名稱：萬曆青花雙龍暖壽罈 典藏編號：81-00408

史博館積極將數位典藏與數位文創應用效益與影響力，從臺灣的本土市場規模開拓至國際場域，規劃透過建立參與國際級展會以及文創衍生品展會之模式，以有效推廣臺灣的博物館豐富的數位典藏於全球文博產業，並加強提升博物館產業與國家形象之文化底蘊。目前正值閉館整建期間的史博館更積極嘗試多元跨域合作，整合產官優勢與資源讓博物館文創更能貼近生活日常。

｢小紅人Waiting&Hope｣源自繪本《等待Waiting》，該繪本榮獲2013LICCAward英國倫敦國際創意大賽-插畫類優選。

此次上海國際品牌授權展中即呈現與現代插畫藝術之合作，由國際插畫家馬賽KYO所創作的｢小紅人Waiting & Hope｣與史博館典藏文物的趣味對話所產出的「為生活加油系列」，首波跟著小紅人的視角來看千年文物重新詮釋的可能性，激發大家的想像力。

｢小紅人Waiting & Hope｣傳遞在『等待』的過程中給與溫暖的『希望』，史博館在閉館期間透過小紅人與文物生活化的有趣互動，象徵博物館將以嶄新面貌呈現，閉館服務不打烊，小紅人將持續與典藏文物對話，為大家的生活加油打氣。

(中時電子報)