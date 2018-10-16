市區公車2030年電動化 交通部要選國家隊

2018年10月16日 17:13 中時 陳祐誠

行政院目標在2030年，讓市區客運全面電動化，交通部規劃於明年推出競爭型計畫，鼓勵國內業者組成「國家隊」，與國外廠商合作，找出適合台灣交通環境的車款，並將技術移轉進來，之後鼓勵市區公車業者採用國家隊的車。因應競爭型計畫明年登場，現行電動大客車補助，將至10月31日停止。

根據「公路公共運輸補助電動大客車作業要點」規定，交通部鼓勵市區客運汰換電動大客車，業者可申請補助，汰舊換新交通部補助每輛49％、最高353.8萬元，新闢路線補助80％、最高520萬元；另有車站補助、電池補助等，迄今已累計約370輛申請。

交通部公告修正「交通部公路公共運輸補助電動大客車作業要點」第11點之1，電動大客車申請補助受理期限，將自年底提早至10月31日。交通部指出，因目標2030年全面達到市區客運電動化，明年將推出新的競爭型計畫開放申請，於是將受理期限提早截止。

交通部也接到業者反映，指電動車不知道該申請哪一款，廠商時常講得天花亂墜，資訊不對等，業者像是靠感覺買車，因此希望政府協助推薦車款與車型。

交通部說明，推動電動大客車「國家隊」，明年將開放電動車業者一起競爭，選出適合國內環境的電動車廠牌，也希望國內業者與國外業者合作，將技術移轉進國內，讓其他各國車種都能進入國內競爭，不要只有中國車。

交通部指出，到2030年前，還有12年時間可以推動電動大客車，未來將分成3期計畫，每年4年，第一期為示範型計畫，第二期為推廣期，第三期則是普及期，未來補貼金額和申請方案都還要討論。

(中時 )