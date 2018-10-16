4獲救綠蠵龜金門野放 重返大海別說再見

2018年10月16日 17:12 中時 李金生

4隻自今年7月起在金門海域，陸續受傷獲救的保育類綠蠵龜，在〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉等單位悉心照顧後恢復健康。（李金生攝）

陳福海縣長參加放流前置作業，感謝相關單位及熱心民眾的付出與努力。（李金生攝）

陳福海縣長表示，海龜與人類的「緣分」幸運獲救，希望牠平安回到大海。（李金生攝）

金門縣水試所放流船開赴外海，讓海龜重回大海。（金門縣水試所提供）

金門縣野生動物救援暨保育協會和志工董森堡等人放流綠蠵龜。（金門縣水試所提供）

4隻自今年7月起在金門海域，陸續受傷獲救的保育類綠蠵龜，在〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉等單位悉心照顧後恢復健康，今（16）日下午在縣長陳福海親自送行下，搭船野放重返大海。

陳福海感謝相關單位及熱心民眾的共同守護，讓金門周邊珍貴海洋生物得以延續，並表示縣府在今、明2年已爭取農委會林務局國土綠網計畫補助，希望透過野生動物救傷中心的整建，將金門的野生動物醫療導入常軌，讓大自然朋友獲得更好照顧。

第1隻被暱稱為「小紅」的海龜，7月26日在料羅港區被救起，背甲尾端有明顯破損外傷，疑似遭漁船螺旋槳打傷；第2隻「小綠」則於7月27日在塔山電廠海域被民眾發現時，體力較差且四肢皆有疑似啃咬傷痕；第3隻「小白」是在7月31日於料羅港徘徊，被岸巡發現時腹甲胸部處有約2公分受傷孔洞和感染現象；第4隻「鐵支」在8月7日於后湖海域流刺網中被發現，因中網過久無法呼吸換氣，檢查確認胸腔有積水嗆傷跡象，健康狀況極差。

牠們的相繼來到，讓〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉有些措手不及，還好在農委會林務局、台北市立動物園、國立台灣海洋大學、國立海洋生物博物館、金門縣水產試驗所及台、金熱心民眾通力合作下，才能順利活下來。

縣府農林科長鐘立偉指出，新鮮食物的取得攸關救援成敗，該協會透過網路社群的分享，獲得社會大眾熱心相挺，本地鄉親到金門海域採集海草外，更有台灣民眾寄來透抽及小卷，作為綠蠵龜的糧食。

多位民眾也捐款委請協會代購醫療用品或食物，參與救援的保育員黃富榆說，每當有宅配送包裹到醫院時，都讓人感到熱血暖流澎湃，這4隻海龜就是靠大家溫馨接力，才能幸運存活。

牠們的救傷故事讓金門民眾關注到海龜與環境議題，金門高中的學生及賢庵國小愛心媽媽主動要求擔任志工，協助清潔打掃和照護工作，並建議學校安排相關環境教育課程，包括大海充斥不可分解的塑膠物，造成海洋生物誤食、受傷、受困而死亡，讓更多人了解「今日海龜、明日人類」的生態危機。

(中時 )