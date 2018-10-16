愈插愈美麗 官版保鮮液助萬代蘭不黃化

2018年10月16日 17:15 中時 游昇俯

高雄場助理研究員翁一司表示，使用市售保鮮液的切花，超過5天花梗基部就會褐化。（游昇俯攝）

萬代蘭為我國花卉產業新興熱門花種，目前主要外銷日本，產值高達新台幣3465萬元。為提升萬代蘭切花壽命及品質，農委會高雄區農業改良場研發適用於萬代蘭的保鮮液，切花插放其中，可有效延長觀賞期達14至20天，花梗基部不褐化變色，且價格僅約市售保鮮液六分之一，在內、外銷切花應用上極具發展潛力。

萬代蘭原產於東南亞，因高屏地區適合種植，為近年繼文心蘭、蝴蝶蘭之後新興的熱門蘭類，國內主要栽培於屏東、高雄、台南、彰化、南投及台中等地，年產量約55萬支。

萬代蘭花色艷麗繁多，顏色包括白、黃、粉紅、桃紅、紫紅、藍、藍紫色等，以藍色的「藍寶石」（Van. Pachara Delight）為銷售主力。切花外銷包括日本、新加坡、香港、歐洲、澳洲等地，以外銷日本為最大宗，占比逾9成5，年銷量達27.5萬支，產值高達新台幣3465萬元，約占其萬代蘭輸入量47%。

然而，切花採收若缺乏適當處理，便很容易因萎凋老化失去商品價值。高雄農改場代理場長戴順發表示，經實驗，萬代蘭未插放於保鮮液中，約5至7天便會萎垂、掉花，高雄場保鮮液使用於萬代蘭「藍寶石」（Van. Pachara Delight），可延長觀賞期到14天，用於粉紅系列的「Van. Siriporn Pink」，則可長達20天。

高雄場助理研究員翁一司也說，高雄場保鮮液與市售保鮮液同樣能維持觀賞期14至20天，但使用市售保鮮液的切花，往往超過5天花梗基部就會黃化、褐化，影響賣相；他說，高品質的藍寶石每支可賣到80元，但萎掉、軟化的只剩10至20元，保守估計，高雄場保鮮液有助售價提升一至二成。

並且，高雄場保鮮液配置操作方便，價格相對便宜，濃縮液成本每公升約20元，成本僅約市售濃縮液六分之一。戴順發說，目前已提供多處外銷切花包裝場試用，未來技術將授權產業運用，預計年底找業者洽談，明年應可上市。

(中時 )