拆完五星廟換拆烏賊旗？「捷運到○○」綠營議員籲拔旗

彰化縣長選情緊繃，藍營支持者插出「捷運到○○」的旗幟，話題連日延燒，從網路到議會，討論熱烈。（謝瓊雲翻攝）

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彰化縣議員賴清美（左）要求彰化縣警察局長林順家應請警方主動調監視器追查出插旗者，要求撤下旗幟。（謝瓊雲翻攝）

南彰化許多鄉鎮市路口插滿「捷運到○○」預告將蓋捷運的旗幟，因並未署名，連日來在網路發酵，網友狂酸猛批，更引發藍綠網軍論戰，互斥「選舉奧步」，許多網友認為應拆除旗幟，在社群裡說「拆完五星廟、換拆烏賊旗」。

這些飄揚在南彰化許多鄉鎮市插滿紅、藍色旗幟，引發網友搞笑稱「捷運到我家、大家一起發」。部分網友則覺得「支票開太大」，也有人不解是不是參選人「嫌票太多」。

更多人認為沒有署名旗幟，有意圖操弄選情、相互抹黑之嫌，應該拆除撤下；還有網友霸氣留言「魏縣長五星廟都敢拆了、抹黑旗幟有什麼好怕？」支持拆旗端正選風。

根據了解，是由藍營支持者插旗，主要在表達認同並支持、響應縣長參選人王惠美「一軸一環雙樞紐」的政見。

到底南彰化需不需要捷運？在彰化縣議會定期會上引發討論。縣長魏明谷嚴詞否認派人插旗，強調任何選戰文宣絕對具名負責；縣議員賴清美批評縣府不懂宣傳，確定要做捷運的北彰化不插旗，南彰化還沒要做卻到處插旗，根本混淆視聽，縣府應徹查後要求插旗者撤下。

賴清美批評，真正要蓋捷運的地方在彰化、和美，旗子卻插到南彰化去，呼籲縣府警察局或環保局相關單位應主動追查出插旗者，要求對方把旗子都撤下，避免誤導民眾、造成誤解。

警察局回應，競選旗幟屬於特定人士私有物品，沒有權責可以處置、也無罰責，除非有環保局或相關單位主政，要求以廢棄物、違規廣告看板等法令處理，警方願意配合協助追查確切插旗者。

(中時 )

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