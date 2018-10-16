俄專家：S-700系統將部署太空 以雷射攔截導彈

2018年10月16日 17:22 中時電子報 盧伯華

圖為俄羅斯目前已服役的最先進反導防空系統，目前已有中國、印度、土耳其購買。俄羅斯國防部也稱，更先進的S-500反導系統也接近完成。（圖／衛星通訊社）

俄羅斯軍事專家伊戈爾．科羅特琴科( Igor Korotchenko)預測，日前俄羅斯國會領袖所稱的S-700反導系統，是因應美國太空軍備競賽進行設計，它將是一個部署在近地軌道的作戰平台，可能使用最新一代雷射武器攔截導彈。

據衛星通訊社報導，軍事專家科羅特琴科表示，是否使用S-700的名稱尚難確定，但未來的反導系統應該是在近太空部署的作戰平台，以雷射武器進行導彈攔截。

先前的報導指出，俄羅斯國家杜馬(國會)自由民主黨黨團領袖日里諾夫斯基(Vladimir Zhirinovsky)曾語帶玄機地推測，俄武裝力量不僅裝備有S-300和S-400系統，還有S-500、S-600和S-700系統。

科羅特琴科表示，大概再過25-30年，美國開始太空軍備競賽以後，俄羅斯將被迫對此作出反應。在此之前會在目前擁有的S-500研究成果基礎上逐步發展相關武器系統以及防空反導系統。

他認為，對S-500的進一步現代化改造可能會在15-20年後形成S-600地面系統的設計基礎，而S-700將成為反導系統的第二個發展方向——太空領域。

(中時電子報)