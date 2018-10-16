台南城市音樂節將開跑！古蹟巷弄尋驚喜、聽美妙聲音

2018年10月16日 17:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台南文學耆老葉石濤先生曾說「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」。秋高氣爽，來台南走走吧！今年11月30日（五）至12月2日（日）舉辦第二屆「LUCfest貴人散步音樂節」，邀您一起漫步府城、聽美妙音樂、嘗美食、賞美景。

「台南城市音樂節」糾你來台南一起「發現」台南新面貌。（台南市政府觀光遊局局提供）

台灣首度以 Showcase 形式舉辦音樂節的「LUCfest貴人散步音樂節」在去年初試啼聲便好評不斷，今年邁入第二屆，由台南市政府觀光旅遊局、小白兔唱片與九踢文化共同主辦的「台南城市音樂節暨LUCfest貴人散步音樂節」將於台南市區熱烈展開！

今舉辦活動記者會，於MICA雲母舉辦活動記者會，邀請台南市政府觀光旅遊局王時思局長、小白兔唱片創辦人葉宛青與九踢文化創辦人洪維寧、參演樂團「漂流出口」阿妞、參演音樂人雷擎等貴賓邀請全台灣的朋友來台南「發現」巷弄裡的驚喜，也「發現」極具潛力的好聲音。

台南市政府觀光遊局局長王時思表示，本次攜手小白兔唱片與九踢文化，希望在台南舉辦一場不只是音樂的交流活動，讓大家為了音樂狂歡之餘，也讓不同專業的人能夠互相交流，協助更多音樂人獲得不同觀點的刺激以及向國外發展的機會。

在文化首都台南，除了吃吃美食、看看古蹟之外，你也可以換個視角，聽聽台南的「聲音」，探索更多台南的可能性。12月1日（六）有台南城市音樂節打造的免費戶外主舞台，力邀日本雙人搖滾樂團MOJA、F.I.R.主唱Faye飛、台灣原住民古調樂團漂流出口、台南重量級音樂人謝銘祐，還有台灣新生代指標性樂團落日飛車共同演出。

此外還有三場論壇並推出「福爾摩莎串門子」老屋導覽活動，帶大家深度體驗台南獨特城市風情，並呼籲大家及早規劃，於十月底前可憑「LUCfest貴人散步音樂節」票券，享47間合作旅宿優惠，提早籌備攻略，才能更享受這場準確與美好的音樂盛會。

同場加映「2018 LUCfest 貴人散步音樂節」三日音樂系列活動，自11月30日（五）至12月2日（日）串連台南城市觀光景點——涴莎藝術展演中心、LOLA蘿拉冷飲店、Room335 Live Music Bar、Seety新城視、米街廣場、全美戲院、聽說Ting Shuo Studio七處在地特色場館進行。

音樂節廣邀13國、超過30位國際知名音樂節選團人、唱片公司、廠牌以及媒體來台交流，更精心策劃超過10場音樂Showcase、逾40組國內外樂團演出以及8場國際音樂論壇，展開兼具深度旅遊與音樂性質的Showcase音樂節，為台南注入一股濃厚的音樂氣息。

(中時電子報)