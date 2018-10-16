全國唯一投入選舉公務人員陳亮良 白天上班晚上拜訪

雲林縣政府行政處出納科長陳亮良帶職參選雲林縣第一選區縣議員，也是全台本次唯一參選的公務人員，他自許軍公教的代言人。（周麗蘭攝）

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參選雲林縣第一選區議員選舉的陳亮良，是本次選舉全台唯一現任公務人員，目前擔任雲林縣府行政處出納科長，也是雲林縣公務人員協會理事長、中華民國公務人員協會副理事長。

陳亮良（50歲）是政治素人，參選初衷是不滿中央以階級鬥爭方式進行年金改革，希望透過參選為軍公教發聲，獲得國民黨提名參選第一選區縣議員。

陳亮良白天是公務人員，下班後穿上競選背心成為縣議員參選人，積極奔走拜訪爭取認同。

他表示，根據公務人員行政中立法第11條規範，「公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告之日起至投票日止，應依規定請事假或休假。」他將於11月13日起請假，其餘時間沒請假的打算，因請假要扣薪、扣考績。

選舉需要大筆經費，陳亮良說，主要是靠存款還有小額捐款，一分錢當一塊錢使用，到目前為止只在斗六市、林內鄉、莿桐鄉各豎立一個看板，抽籤後打算做500支旗子就好。

陳亮良表示，他是公務人員深知政治的運作，他目前也擔任衛福部全民健康保險會委員，他支持慈濟大林分院斗六診所改制為地區醫院，已獲審議通過，2018年11月即將改制。

他說，只有透過選舉取得民代發言權，才能有一點改革聲量，他若能當選，將為退休軍公教人員的年金改革案爭取釋憲平反，尋求司法救濟時，他願擔任聯絡窗口。

(中時 )

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