台南》高思博提長者照顧政策 宮廟、教會化身照護據點

國民黨台南巿長參選人高思博16日前往白河永安宮，替社區裡的50多位阿公、阿嬤上菜並共進午餐，席間也提出多項長者照護政策，希望獲得選民認同及支持。（莊曜聰攝）

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國民黨台南巿長參選人高思博16日前往白河永安宮，與社區長輩共進午餐，他也針對市政開出處方箋，除了65歲以上民眾免繳健保費外，還有結合宮廟、教會等信仰中心成為照護據點的構想方案。（莊曜聰攝）

國民黨台南市市長參選人高思博今天中午到白河永安宮與社區長輩共餐，親自為老人家上菜，並拜票爭取支持，席間他也提出長者照顧政策，除了重申65歲以上老人免健保費、廣設公托外，也計畫開辦托老幼托整合中心，並結合宮廟、教會試辦，提供就近且方便的照護服務，不但是心靈寄託，還能吃飯、拿藥、搭車就醫。

高思博前往永安宮的第一件事，就是協助社區志工張羅長輩們中午的飯菜，幫他們一一端上餐桌，也熱情寒暄話家常，高思博說，人上了年紀後最怕孤單，加上偏鄉地區孩子都離開身邊到城市打拼，這時老人家若有共同聚會用餐的場所，互相交流就不怕孤單，長輩身心健康快樂，就是年輕人的福氣。

話鋒一轉，高思博認為台南市長照措施有改善空間，他也開出「處方箋」，若當選市長，65歲以上的民眾將免繳健保費，重陽節敬老金也將調整，將提高並分級，65歲以上3000元、80歲以上5000元，95歲以上則是1萬元，讓長輩活得越老越開心。

而宮廟、教會這些地方民眾的精神寄託，未來也可以是健康的保障，他將補助需要的宮廟購置長照小巴士，規畫藥師巡迴駐點，老人家就不用為了長期處方簽，還要辛苦大老遠奔波到醫院去拿藥，甚至還提供「送藥到府」服務。

高思博說，未來宮廟、教會將成為全方位的長照據點，利用廟埕、教會土地，提供簡單護理、健檢、流感預防、衛教預防、配藥、義診、供餐、復健、公衛知識、營養食品市場宣導等，讓台南成為老人家生活最快樂的城巿。

(中時 )

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