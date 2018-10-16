新竹縣：吳敦義竹縣趴趴走 幫楊文科催票

2018年10月16日 17:27 中時 邱立雅

國民黨主席吳敦義（右）16日到竹縣趴趴走，首站來到竹東鎮，探訪鎮長參選人等。（邱立雅攝）

中國國民黨主席吳敦義16日在縣黨部主委陳見賢的陪同下，在新竹縣「趴趴走」，上午與楊文科連袂現身，到竹東鎮探望鎮長徐兆璋來個早餐會，接著單槍匹馬走訪同是國民黨籍的竹東鎮長參選人吳勝松、羅吉祥競選總部，大談過去與楊文科攜手解決難題的回憶，希望民眾支持「素人」楊文科、藍營各級參選人選戰「全壘打」。

藍營在此次新竹縣長選戰打得辛苦，從人選喬不攏、立委林為洲含淚成全，到楊文科民調遲遲未能趕上民國黨參選人徐欣瑩。國民黨傾全力輔選，固本會報開完之後目前加重力道開辦客廳會，在竹北、竹東預計要開300場，以「鄰」為單位擴散藍營影響力。

上周末前總統馬英九、國民黨府主席郝龍斌等黨內大咖到竹東鎮替楊文科站台，因蔡政府不得民心，馬英九人氣回升，短短幾百公尺的竹東夜市就走了快1個小時，現場擠得水洩不通，就為一睹馬英九風采，輔選效果亮眼。

吳敦義16日走訪竹東，先到鎮長徐兆璋家中來個早餐會，接著替兩名同是國民黨籍的鎮長參選人吳勝松、羅吉祥競選總部加油打氣。席間吳敦義大力推薦楊文科，認為他雖然是素人，但行政經驗豐富，是很好的縣長人選。

吳敦義回憶過去甫上任行政院長時，正面臨中部科學工業園區缺水問題，當地農民頻頻抗爭，兩人擘畫引進更多水源，讓缺水問題迎刃而解，該次攜手度過難關，讓他發現楊文科解決問題的能力強。

「竹縣是新竹科學園區最大的基地。」吳敦義表示，目前中美正大打貿易戰，正是竹科擴大的時機，他向在場鄉親喊話，希望大家支持楊文科、選國民黨籍鄉鎮長、縣議員、村里長，連成一線、選戰全壘打。

(中時 )