解決農業缺工問題 農用無人機盼明年上青天

農委會相關單位及南市農業局在後壁芳榮米廠旁舉辦無人機噴藥示範，吸引不少農民前來觀摩，未來希望能依用途將無人機納入農業機械管理，也可享有補助，希望能成為農業的好幫手。（莊曜聰攝）

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農業用無人機噴藥、施肥樣樣來，可填補短缺的農村人力，農委會相關單位1年多來在台南市後壁、六甲等稻作區試行計畫，未來希望能推動農業無人機合法化，飛上青天。（南市農業局提供）

目前農村發展面臨人口老化及缺工等嚴重問題，隨著科技進步，無人機的應用技術逐漸成熟，南市農業局與農委會藥毒所、農試所、防檢局等單位合作，在南市溪北地區選出84公頃農田，進行無人機噴藥示範作業，並統整數據評估效果，做為未來推行的參考，農委會副主委李退之說，要力拼農業無人機能合法飛上青天，最快希望明年能夠上路。

李退之指出，無人機噴藥與傳統的人力方式相比，具有更高的工作效率，在操作時無須暴露在高濃度的農藥環境內，隨著民用航空法修正，將遙控無人機專章納管後，無人機運用在農業上的可能性再度引起討論，目前相關單位正在努力，未來希望能納入農機補助，並加速推行合法使用。

農委會農業藥毒所、農試所及防檢局在2018年共同成立無人機農噴合作計畫，以大規模試驗場域驗證符合全台無人機施用農藥的核心技術，台南市政府則向經濟部工業局申辦「無人機農噴應用試驗計畫」，兩者互相配合，在台南溪北後壁、新營、下營、六甲、白河、東山等稻米產區進行藥噴驗證，共有84公頃二期作採用此種做法。

由於無人機是從空中噴灑藥劑或肥料，與一般農藥使用的方式不同，為了符合需求，藥毒所也正進行相關藥劑的開發；無人機業經緯航太科技公司副總陳冠宇說，透過機體的設計及技術的強化，不但可根據需求進行改裝，也能經由電腦程式遙控，無須人工操作。

今天上午農委會相關單位及南市農業局在後壁芳榮米廠旁舉辦無人機噴藥示範，吸引不少農民前來觀摩，希望能對農事有幫助，頻頻詢問無人機的價格及使用方法，對省時省力的方式頗感興趣。

(中時 )

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