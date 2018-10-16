台北》稱韓國瑜因王世堅再崛起 網友誇高嘉瑜謙虛不邀功

2018年10月16日 17:31 中時電子報 邱文秀

國民黨高雄市長參選人韓國瑜任北農總經理時，因發獎金給員工被民進黨台北市議員王威中、高嘉瑜在議會質詢重批。(Youtube截圖)

民進黨台北市議員王威中、高嘉瑜，在議會質詢重批韓國瑜濫發獎金影片最近又被廣為流傳，最高一則影片點閱已快達240萬次。高嘉瑜上周在政論節目上直言，韓國瑜能重新再起，要歸功於民進黨北市議員王世堅！網友認為高嘉瑜實在太謙虛不居功，因為韓國瑜爆紅，她也推了一把。

民進黨台北市議員高嘉瑜在上周五的政論節目《新聞面對面》表示，韓國瑜能重新再起，要歸功於民進黨市議員王世堅。高嘉瑜說，韓國瑜不像傳統的國民黨，他在國民黨裡是一碗滷肉飯都要不到，已經被丟到資源回收桶裡，是因為跟王世堅的大戰，才被認識國民黨裡有韓國瑜這個人。

高嘉瑜說，韓國瑜在國民黨中被埋沒，國民黨是不會讓這種人有機會的。所以今天韓國瑜重新再起要歸功於王世堅。他跟王世堅大戰的影片到現在已經有700萬人觀看了，所以她覺得「功在世堅」，真的韓國瑜要感謝王世堅。

但高嘉瑜沒提的是，她跟王威中在台北市議會質詢韓國瑜濫發獎金的影片，最近又被網友翻出重溫，她們重批韓國瑜濫發獎金不適任繼續當北農總經理，韓國瑜被逼出王世堅金句「不分 OVER MY DEAD BODY!」，相關新聞中，《三立新聞》的影片，點閱已破239萬。

對於高嘉瑜說韓國瑜崛起要歸功於王世堅，網友們說高嘉瑜不居功真是太謙虛了。網友留言「妳也有助攻啊～也算是大功臣一枚」、「高嘉瑜女士，您太不居功了，韓國瑜會成功的原因，主要是民進黨全黨的爛及騙，您的功勞也很重要。。。您那麼謙虛不邀功，真是出污泥而不染的典範！」、「還有一個人要感謝啊～妳自己啊～，妳質詢北農發獎金的那段也很多人看啊！」、「妳跟王威中的慣老闆式的質詢也有230多萬的觀看數, 妳這是二哥笑大哥嗎.」、「高嘉瑜妳也是打韓有功，讓吳音寧上任」。

(中時電子報)