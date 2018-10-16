星級美食好滋味！桂冠Ｘ君品頤宮 聯手顛覆饕客味蕾

2018年10月16日 17:40 中時 徐力剛

「黃金流沙湯圓」以港點流沙包為靈感設計，售價160元。（徐力剛攝）

「主廚秘製麻辣湯底」自用送禮兩相宜，售價299元。（徐力剛攝）

桂冠攜手君品頤宮，打造平民版創意美食。（徐力剛攝）

桂冠攜手君品酒店米其林三星餐廳頤宮合作，以「平價的美味」為出發點，推出傳統汕頭魚餃、黃金流沙湯圓及主廚秘製麻辣湯底3大品項，搭配陳偉強主廚創意食譜，消費者在家也能享有星級料理好滋味。

新品「傳統汕頭魚餃」做工費時，桂冠團隊與頤宮主廚親赴大陸汕頭取經，找尋正宗魚餃製作方法，使用經典魚餃為基底，內餡加入辣椒、馬蹄、芹菜等佐料，口感更加清爽有層次，帶給饕客味覺上的感動。另款「黃金流沙湯圓」則以頤宮名菜流沙包為靈感繆思，混搭桂冠湯圓，咬破Q彈外皮濃稠奶皇瞬間傾瀉而出，愈吃愈涮嘴。

好友聚會必點「主廚秘製麻辣湯底」，採廣式麻辣湯製法，風味微辣鮮香，無論是火鍋湯底或蘸料皆合適，讓人欲罷不能。針對明年年菜檔期，搶先推出特製「滴雞精土雞湯」，11月初7-11門市獨家販售。

桂冠營銷總部副總王振宇分享，以冷凍食品起家的桂冠公司，目前是國內冷凍食品第一把交椅，當販售產品中以「湯圓」最為暢銷，市佔率高達8成以上，其他品項市佔率也有5成以上。今年6月更與陽明大學合作進行產學研究計畫，打造「陽明大學桂冠營養健康研究室」，藉此帶領老字號品牌走出新思維，以營養、健康、美味為出發點，打造對人們更有幫助食品。

(中時 )