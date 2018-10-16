10／17「台灣文化日」！台175個館所免費品藝文

台北市草山行館。（本報系資料照）

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中時電子報
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文青照過來！相約美術館、古蹟品藝文、尋好康！10月17日是「台灣文化日」，文化部今（107）年度特別結合教育部、客委會、故宮博物院及各縣市政府等，於17日當日免費開放民眾參觀包括台北市草山行館、台中霧峰林家宮保第園區、高雄市立美術館及花蓮市松園別館等175個館所，並辦理多場主題活動，讓民眾一同體會台灣文化的生命力。

文化部長鄭麗君表示，期盼傳承台灣文化日的精神，想像21世紀的台灣文化總體營造，透過政府建構支持體系，支持民間文化力的發展，追求以文化提升台灣，用文化在世界史上寫下台灣人在21世紀的定義，一起說台灣的故事。

1921年10月17日，台灣文化協會於台北市靜修女中召開創立大會。為紀念台灣文化協會讓文化成為持續推動台灣前進的力量，自105年起，文化部藉由不同的主題活動，讓民眾了解台灣文化協會精神的時代意義。今年特別以「說台灣的故事」為主軸，誠摯邀請全國民眾參與台灣文化日系列活動，一起延續台灣文化協會的精神，認識台灣文化，透過自己的方式，說台灣的故事。

文化部表示，17日當日除了館所免費開放參觀外，並安排多場主題活動，包括：國立台灣文學館辦理台灣文化日影展，巡迴播放台灣、韓國、日本及歐洲等各國文化啟蒙相關電影，並辦理映後座談，深化民眾對相關議題之認識。國立台灣歷史博物館辦理台灣文化協會系列出版計畫成果展，並透過模擬文協年代場景，讓民眾透過體驗，理解當時的社會背景。

文化部指出，各地方政府也響應「台灣文化日」，規劃辦理各項藝文活動，如彰化縣辦理新劇藝術節及走讀文學城市等；此外，民間團體包含台灣文學學會、蔣渭水文化基金會、台灣北社及阿罩霧文化基金會等民間團體，亦辦理相關活動，希望透過論壇、音樂會、研習營及變裝遊行等活動，帶領民眾認識台灣文化。

(中時電子報)

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