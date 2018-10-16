中時晚間快報》收賄2300萬 史上最貪 女檢陳玉珍維持重判12年

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中時電子報
綜合報導

◎收賄2300萬 史上最貪 女檢陳玉珍維持重判12年

遭特偵組指控向賭博電玩業者收賄2300萬元，被喻為「史上最貪女檢」的前高檢署檢察官陳玉珍，高院維持一審刑度，痛斥她出賣國家檢察權最深層的核心價值、危害司法公信程度深遠，考量她繳回犯罪所得，將她依違背職務收賄罪判刑12年。全案可上訴。

◎美海軍研究船停泊高雄港 港務公司：補給日用品

隸屬於美國海軍研究辦公室（Office of Naval Research）的3250噸Thomas G. Thompson （T-AGOR-23）海洋研究船，現正靠泊於高雄港9號碼頭。台灣港務公司高雄分公司表示，該船申請靠港目的是補給加水、日用品及船員替換，在港區並沒有其他行為。不過該艦敏感時間來台，引發無限遐想。

◎ 嚴審大陸台商匯款 藍委批打造「金融東廠」

國民黨立院黨團今舉行記者會批評政府嚴審台商匯款，國民黨立委認為此項金融管制措施彷彿倒退至30年前外匯管制的戒嚴時代，且禁令極具針對性，高度質疑民進黨政府「別有用心」，意欲防堵大陸台商對藍營的選舉資助，不但是選舉奧步，更是打造「金融東廠」。

◎潘裕文高唱心聲渴望愛 最高紀錄一周不出門

潘裕文年底將推出翻唱專輯，首波歌曲選唱范瑋琪的〈因為〉，傳達自己渴愛的心情；單身三年多的他，笑說自己平常沒工作就在家當宅男，最高紀錄是超過一星期沒出過家門，也沒有跟任何人交談，他自虧：「跟我講最多話的可能是賣菜的阿姨或自助餐店的老闆娘吧！」

(中時電子報)

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