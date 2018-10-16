老公偷吃的5大真相曝光！這類型妻子最不討喜

2018年10月16日 17:43 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

另一半外遇出軌通常事出有因，日本兩性專家點出老公偷吃的5大真相，歸咎丈夫「不安於室」的原因發現，少說一句「謝謝」差很多，「不懂得感謝」的妻子，最容易造成夫妻之間漸行漸遠。

《早安健康》報導，日本兩性專家三松真由美列出5大最容易讓丈夫外遇的妻子類型：

1.「忘記感謝」的妻子

每個人都需要被認同，從別人嘴裡聽到「謝謝」這件事情相當重要，尤其是男性可能會更加重視這一點，因此不懂得感謝的妻子，最容易引起丈夫反感，造成彼此之間漸行漸遠。

2.「小孩至上」的妻子

不少男性都希望在家中地位被重視，但如果家庭生活中，不論餐點、出遊、買車等事情，全都以小孩為優先考量，容易讓丈夫感覺自己像是局外人，而開始漸漸有「不想回家」、「回家好無聊」的念頭，通常是傾向外遇的第一步。

3.「完全不在意外表」的妻子

雖然年齡增長，一不注意很容易飄出嬸味，三松真由美呼籲，千萬不要讓自己看起來邋遢、蓬頭垢面，就算已經結婚了，還是不要忘記維持美麗，才能留住老公的視線。

4.「太過完美」的妻子

各方面都追求完美的女強人，丈夫外遇的案例也不少，理由竟然是「太過完美」。三松真由美解釋，妻子在家庭之中佔據主導地位、事事都做得完美時，丈夫容易覺得壓力過大以及被邊緣化。建議妻子可以故意留一點事情給丈夫做，讓他有「舞台」可以表現，還要記得適時地予以稱讚。

5.「一成不變」的妻子

任何關係一旦進入安定狀態，就容易變得冷淡，夫妻關係也是如此。如果任何事情都是按照「老樣子」SOP，就完全沒有驚喜可言，一成不變的生活對夫妻關係來說也是一種傷害。建議可以找一些新的話題、新的事物等外在刺激物，讓婚姻保鮮。

總括來說，不要讓丈夫覺得「無聊」、「不想回家」、「不想和老婆說話」、「妻子沒有魅力」，應可降低丈夫外遇的機率。

(中時電子報)