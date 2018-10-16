1020民進黨辦「反併吞護台灣 大遊行」與喜樂島南北呼應

2018年10月16日 18:25 中時 曾薏蘋

喜樂島聯盟發起的1020「全民公投反併吞大遊行」，下週六登場，原本要求黨公職、候選人不得參加的民進黨中央，今天出現「逆轉」；政策會首席副執行長、也是溝通小組執行秘書董建宏表示，10月20日民進黨高雄市黨部及市議會黨團等部分台派社團，舉辦「反併吞護台灣 大遊行」，與喜樂島聯盟的「全民公投反併吞大遊行」南部呼應。

由於民進黨高雄市長候選人陳其邁選情拉緊報，日前中常會通過，要求黨公職不得參加「全民公投反併吞大遊行」，遭到北土社團及獨派強烈反彈；民進黨昨晚確定要以高雄市黨部原本規劃要舉辦的「反併吞護台灣 」大遊行來個南北呼應，外界認為，搶救陳其邁選情意味濃厚。

董建宏說，今天與北土社團開會討論有3點共識，本土派社團一致認為，對國家來說，最重要的事情就事「反霸凌、反併吞，支持本土政權」，要積極支持本土政權，讓本土政權能在台灣茁壯。其次，本土社團也希望，與民進黨未來要持續繼續溝通。第三，南社、長老教會在會中提出，10月20日要在高雄舉辦遊行，希望當天與喜樂島在台北的活動「南北呼應」。

董建宏說，由於當天台北場是民間團體主辦，而高雄的活動是由長老教會、南社和民進黨高雄市議會黨團、民進黨高雄市黨部合辦，因此黨公職當天若有意響應活動，就到南部去參加活動；獨派團體今天在會中表示，理解民進黨執政的困境民進黨，既然取得執政，國際社會對台灣局勢比較有利的情況下，應有更積極作為、更積極改革，捍衛國家主權要有更積極的行動。

不過董強調，民進黨還是維持，不參加喜樂島遊行，要參加只能參加民進黨當天舉辦的高雄場。

至於民進黨是否派人跟民視董事長郭倍宏溝通？董建宏說，一直有溝通，包括總統府秘書長陳菊，也透過管道多次會面討論，大家有都了解，理念一致。

高雄市黨部主委趙文男說，民進黨1020 「反併吞護台灣 」從9月就開始規劃，不少高雄的黨公職及候選人都覺得有舉辦的必要，當初構想並不是為了刻意要跟喜樂島的遊行拚場或呼應。

董建宏表示，今天下午代表民進黨向獨派請益的溝通小組成員包括選對會召集人陳明文、民進黨團總召柯建銘、綠委蔡易餘，請益過程約1個半小時。

獨派出席者包括台獨聯盟主席陳南天、前駐日大使羅福全、台灣社社長張葉森、北社社長李川信、南社理事盧世祥、中社秘書長賴靜嫻、長老教會宣教部林偉聯牧師，此外，總統府資政姚嘉文擔任雙方公證人，國策顧問劉進興也出席。

(中時 )