少子化衝擊　康寧大學申請改制專科學校

2018年10月16日 17:47 旺報 李侑珊

受少子化影響，康寧大學台南校區大學部招生始終未達預期，康寧大學今(16)日傍晚透過聲明稿表示，已主動向教育部申請改制（重返）專科學校，若獲教育部核可，將成為國內大學第一所改制為專科的學校。

康寧大學表示，申請改制的法源來自於《專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法》第24條；而在申請改制過程中，將充分照顧到學生及教職員的權益，並將於近日個別針對大學部學生和教職員舉辦數場說明會。

康寧大學強調，在大學部學生安置措施方面，學校尊重學生轉學或繼續留校就讀意願，對於有意轉學的學生，將接洽有意接手輔導學校，協助學生轉學；對於希望能在學校繼續就讀學生，學校也會繼續授課，輔導學生原學校就學至畢業。

至於教職員工安置部分，康寧大學指出，校內已經過行政會議、董事會議通過，並且公布優惠退休及資遣辦法，以最大能力優惠台南校區有意退休資遣教職同仁，並將依照教師法、勞基法和私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例等辦理資遣退休等。

除此之外，康寧大學也表明，對於有意續留學校任教同仁，校方將依照台北校區各科人力需求，以及老師專長，安排規畫任教機會；對於有意謀職或接受其他職業訓練的離職同仁，該校也已經與相關法人機構完成協商，將委託該機構協助工作媒合、辦理職能培訓和提供一對一專業顧問諮詢，同時到校進行說明。

康寧大學表示，過去4年台北校區專科部平均註冊率維持9成以上，在停止台南校區和大學部經營後，加上政府對專科學校政策的加持（即發展「五專展翅計畫」），以及社會氛圍日益重視技職教育，該校有信心進一步提升改制後的專科學校競爭力。同時為彰顯投資專科教育決心，校方已決定挹注近新台幣4000萬元，提升台北校區的軟硬體建設。

康寧大學稱，目前位於台北市內湖的康寧大學專科部，包括護理等7個科，基本上仍維持合併前的規模（除了原二專高齡社會健康管理科合併後轉型為長期照護學系），因此，該校若獲教育部同意改制為專科學校，形同回復到合併前的狀態，沒有適應上的困難。

康寧大學表示，改制為專科學校，主要是衡量少子化大環境後所做的困難決定。接下來的改制工作，將按照相關法規及教育部規定，向教育部提出申請及改制計畫書，在教育部核可前，一切校務仍然按現行如常運作。

(旺報 )