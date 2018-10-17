台中》媽祖婆議員駕「胖卡阿媽」 江啟臣隨車廣播助陣

「胖卡阿媽」胖卡車車身底色是明亮的藍色，車身二側及車頭車尾都有笑咪咪的「瀞分娃娃」跟大家揮手問好。（王文吉翻攝）

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身兼張瀞分競選總部主委的立委江啟臣（左）隨車擔任麥克風手，沿路廣播幫資深議員張瀞分（右）助選。（王文吉翻攝）
年屆七旬的「媽祖婆」議員張瀞分親自駕駛「胖卡阿媽」，她平時跑行程也是自己開車。（王文吉翻攝）

台中市議員張瀞分尋求連任，推出「胖卡阿媽」宣傳車，車身二側及車頭車尾都有「瀞分娃娃」揮手問好，呈現她活力十足、服務用心、問政有力的形象。競選總部主委江啟臣充當麥克風手，沿路放送「最有經驗、最有魄力的張瀞分，大家一定要讓她最高票當選！」

張瀞分的宣傳車「胖卡阿媽」16日一早亮相，全車都有笑咪咪的「瀞分娃娃」跟大家揮手問好。「瀞分娃娃」穿著粉紅色背心，頂著一頭捲髮，擁有紅紅的臉蛋，精神抖擻的眼神及親切笑容，和張瀞分本人神似，更精準呈現她活力十足、服務用心、問政有力的形象。

年屆七旬的張瀞分有「豐原媽祖婆」稱號，她親自駕駛「胖卡阿媽」，載著競選總部主委江啟臣到豐原區老人會出席活動。江啟臣沿路拿著麥克風廣播，推薦「張瀞分最有經驗、最有魄力，大家一定要讓她最高票當選連任！」

張瀞分表示，她擔任地方公職近40年，為民服務已經不只是工作，也是生活的一部分，為了保持最高機動性，給鄉親最即時的服務，她幾乎都是自己開車跑行程。

(中時 )

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