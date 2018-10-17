桃園》歐巴桑聯盟參選 為基層發聲

2018年10月17日 07:06 中時 甘嘉雯

最基層的媽媽這次也在桃園參選市議員！歐巴桑聯盟分別在蘆竹區、中壢區、龍潭區推出人選，包括桃園護樹行動聯盟召集人吳凱琳、關注育兒議題的陳鈺方，而認為媽媽不該為了家計而忽略勞資角度的沈佩玲，他們都要幫基層發聲。

「小民才是最大黨」，3人表示，環境維護、親職支持與兒童人權等政見，都是最基本的權利，現今參選人缺乏溫柔且堅定的監督力量，希望訴求擊敗金權參政，替桃園市議會注入不一樣的暖流。

吳凱琳身兼桃園護樹行動聯盟召集人，她常替護樹、護水等議題發聲，包括五酒桶山道路開闢、民族公園改建等等，她認為，孩子成長需要乾淨飲用水與空氣，但桃園水汙染與工廠排廢問題嚴重，另外，對於樹木保護等，希望未來能監督公家能守護孩子健康成長。

陳鈺方身為母親並參與親子共學社團後，對社會現況深感憂心，她說，過去對社會議題無感，如今認為對孩子應該有所幫助，因此訴求多元親職協助，讓全職媽媽或職業婦女都能獲得育兒支持，用媽媽力量翻轉傳統政治。

沈佩玲則認為，現今婦女蠟燭兩頭燒，不僅為家庭還要為家計，她看到許多受壓迫、被忽視的群體，長期關注勞動議題的她，希望工會能作為勞資協商的勞方代表，不要讓勢單力薄的勞方兼顧家計同時仍得費心與資方協商，成為處境弱勢的一方。

(中時 )