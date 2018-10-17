桃園》歐巴桑聯盟參選 為基層發聲

歐巴桑聯盟3位參選人吳凱琳（由左至右）、沈佩玲、陳鈺方為弱勢發聲。（甘嘉雯攝）

友善列印
中時

最基層的媽媽這次也在桃園參選市議員！歐巴桑聯盟分別在蘆竹區、中壢區、龍潭區推出人選，包括桃園護樹行動聯盟召集人吳凱琳、關注育兒議題的陳鈺方，而認為媽媽不該為了家計而忽略勞資角度的沈佩玲，他們都要幫基層發聲。

「小民才是最大黨」，3人表示，環境維護、親職支持與兒童人權等政見，都是最基本的權利，現今參選人缺乏溫柔且堅定的監督力量，希望訴求擊敗金權參政，替桃園市議會注入不一樣的暖流。

吳凱琳身兼桃園護樹行動聯盟召集人，她常替護樹、護水等議題發聲，包括五酒桶山道路開闢、民族公園改建等等，她認為，孩子成長需要乾淨飲用水與空氣，但桃園水汙染與工廠排廢問題嚴重，另外，對於樹木保護等，希望未來能監督公家能守護孩子健康成長。

陳鈺方身為母親並參與親子共學社團後，對社會現況深感憂心，她說，過去對社會議題無感，如今認為對孩子應該有所幫助，因此訴求多元親職協助，讓全職媽媽或職業婦女都能獲得育兒支持，用媽媽力量翻轉傳統政治。

沈佩玲則認為，現今婦女蠟燭兩頭燒，不僅為家庭還要為家計，她看到許多受壓迫、被忽視的群體，長期關注勞動議題的她，希望工會能作為勞資協商的勞方代表，不要讓勢單力薄的勞方兼顧家計同時仍得費心與資方協商，成為處境弱勢的一方。

(中時 )

台中》媽祖婆議員駕「胖卡阿媽」… 台北市長柯文哲16日出席《人 家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。