2018年10月16日 17:51 中時 徐力剛

林明健主廚以原木燒烤肉品,帶出食材原始風味。(圖片提供/WILDWOOD)

米其林一星餐廳主廚林明健開設的「WILDWOOD原木燒烤餐廳」,迎接萬聖節到來,將舉辦首場「Day of the Dead變裝派對」,10月27日晚間9時30分至凌晨2時,邀請大家嗨翻整晚。

WILDWOOD此次以Day of the Dead墨西哥亡靈節為主題,打造成人專屬慶典活動,近百坪戶外空間以骷髏面具、服裝及繽紛花卉妝點,充滿時尚前衛氣息。凡購買門票參與活動,可大啖美味原木燒烤餐點,包括WILDWOOD起司漢堡、本地玉米土雞及烤肉串等,佐以薯條、香脆洋蔥圈,並提供二杯特調酒款。活動再加碼,符合「Day of the Dead」骷髏裝扮主題者,單人優惠價1000元(原價單人1500元)。

