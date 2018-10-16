織天網！ 陸首次公開試射紅旗-22飛彈

2018年10月16日 17:55 中時電子報 楊幼蘭

紅旗-22飛彈

紅旗-22飛彈是解放軍新一代防空飛彈，中國軍網15日首次公佈了這款飛彈的打靶照。

中國軍網指出，解放軍中部戰區空軍9月22日在渤海灣進行了實兵實彈防空作戰演習，在未知、複雜電磁環境下，針對「敵機」進行多方向、多批次的高頻率突襲，力使參演部隊共織一張「天網」。

《觀察者網》16日報導，在這場實彈軍演中，動用了紅旗-22飛彈。先後模擬發射3個波次飛彈，有效抗擊6架次「敵機」。

而紅旗-22飛彈是一款採用指令導引，以及半主動雷達導引雙重體制的飛彈，射程120公里，在射擊75公里以內的目標時，採用指令導引。分析指出，之所以採用這類設計，主要是考慮降低成本，可以「向下相容」指揮紅旗-2防空飛彈作戰。

解放軍吊裝紅旗-22飛彈的畫面。（解放軍）

紅旗-22飛彈的出口型稱為FK-3，由中國航太科工10院研製，他們從仿製蘇聯S-75的紅旗-2系統開始，先後開發紅旗-2、紅旗-12飛彈，還有先被稱為KS-1，後來又改為FK-1系列的紅旗-12出口型飛彈。如今緬甸，泰國與土庫曼等都已經採購並裝備FK-1系列飛彈。

分析指出，紅旗-22系統使用了先進的H-200相控陣雷達，這是它作戰效能大幅度提升的關鍵。

據塞爾維亞B92網站今年8月報導，塞爾維亞也可能向北京購買FK-3防空飛彈，成為這種飛彈的第一個海外用戶。

分析指出，红旗-22\FK-3則是該系列的最新發展型，成本比S-300、紅旗-9等飛彈要便宜一大截，而性能則遠比紅旗-2、S-75，S-125與S-200等老式飛彈佳，是解放軍地空飛彈部隊全面現代化的新型主力裝備。

(中時電子報)