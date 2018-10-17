愛犬太窩心！30歲狗阿嬤讓牠傳宗接代

3歲多的比熊犬「糖糖」日前由狗主人「小顏」協助接生，順利產下6隻小狗。（林欣儀攝）

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叫她「狗阿嬤」！30歲的「小顏」為了愛犬「糖糖」要生小寶貝，日前特地向老闆請半天假，親自為小狗狗接生，她說，當抱起一隻隻軟綿綿、可愛的新生小狗，內心情緒沸騰，有趣的是，「糖糖」共生了7隻狗，配上紅橙黃綠藍靛紫的頸圈、剛好成了一道彩虹。

從小喜愛狗狗的小顏3年前養了比熊犬「糖糖」，她笑說，當時「糖糖」只有3個月大，自己幾乎是一手帶大牠，也使得「糖糖」特別黏自己，只要出門、「糖糖」就會蹲在門口不斷往外望，而平時下班時間一到、「糖糖」也會守在門邊迎接，感覺很窩心。

「小時候的糖糖很皮，會玩到一直繞圈圈、到處咬！」小顏說，「糖糖」長大後變得較穩重、每次都會乖乖的讓人裝扮，也因為覺得這麼可愛的狗狗應該有後代延續其血統，決定讓「糖糖」生小寶貝。

陪著「糖糖」度過辛苦的懷孕時期，小顏說，上月14日一早起床，發現「糖糖」體溫下降了、研判應該是要生產，下午特地請假、準備接生，但直到4點多、「糖糖」才破水，經過不斷努力，終於在1個小時後產出第一隻小狗。

小顏說，「糖糖」接連生產6隻小狗，到9點鐘恢復體力、可以起來行走，原本以為應該生產結束，未料，10點多，牠又生了第7隻小寶貝。第一次幫狗狗接生，其實很緊張，事前還特別詢問醫生、查網路資訊，期間還遭遇小狗身體卡住的情況，只能慢慢、輕緩的協助將牠拉出來。

生產完的「糖糖」目前正在坐月子，小顏笑說，每天熬煮雞湯、牛肉、豬腳湯給糖糖吃，希望幫牠補好身體，未來能好好照顧小寶貝。

(中時 )

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