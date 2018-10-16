北市洲美街暫定古蹟遭拆除 居民怒吼：太扯！

北市洲美街51巷16號建物為暫定古蹟，今下午卻遭施工廠商拆除。（翻攝自網路）

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暫定古蹟遭施工廠商拆除，現場一片狼藉。（翻攝自網路）

配合北市士林北投科技園區計畫，洲美街51巷16號古厝原定9月拆除，但當地居民8月提報文資，全案進入「暫定古蹟」狀態待審；不料，今下午北市水利處委外施工廠商竟將房屋拆除，導致右廂房磚瓦被破壞、桁架倒塌，居民氣得大罵「太扯」；北市文化局表示，暫定古蹟形同古蹟，毀損行為恐面臨刑罰。

士北科技園區辦理區段徵收計畫，正陸續拆除當地房舍，不過居民8月提報3棟老房舍為文資，文資委員現勘時，認為洲美街51巷16號的林家古厝工法細緻，仰合瓦圓木屋頂保存良好，具文資價值，建議易地保存，該案上月曾送文資會審議，但表決時委員人數不足暫緩，至今仍是暫定古蹟狀態，原預計本月再度審議。

不過，今下午施工廠商竟逕自拆除房屋，居民發現後飛奔阻擋，仍為時已晚，古厝右廂房磚瓦幾乎全毀，桁架倒塌在地，現場一片狼藉。居民怒轟，現場都貼起公告註明暫定古蹟不能拆，甚至拉起黃線，難道是假的嗎？真的太扯了。

水利處總工程司張凱堯表示，該建物列為暫定古蹟後，有到現場進行圍設，也多次跟工地廠商宣導，在完成審議前不得動建物，但可能因工班輪替，今在場工人對狀況不了解，才會誤拆建物，會進一步了解狀況，並面對相關罰則。

文化局副局長田瑋表示，目前確定51巷16號建物右廂房毀損嚴重，明上午將召集文資委員現勘，後續會召開罰則諮詢委員會，釐清相關單位責任，除動手的工人，還要調查有無他人教唆。

田瑋直言，拆除暫定古蹟已違反文資法103條，屬於非告訴乃論的刑事罪，已非行政罰可解決，須調查並移送法辦，依法可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科罰金50萬元到2000萬元，事態相當嚴重。

(中時 )

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