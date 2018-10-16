審最快、刪最少！中市108年度總預算過關 創下林佳龍市府新紀錄

2018年10月16日 18:23 中時 盧金足

台中市林佳龍（右） 16日在108年度總預算過關後，向市議員握手表達謝意，也代表市民感謝議會支持。（盧金足攝）

為了東亞青運被取消，藍綠陣營戰火再起，議長林土昌宣布休息10分鐘協商後再議，獲得轉圜空間。（盧金足攝）

台中市議會議長林士昌議長任期內，最後一次主持總預算審查，順利化解藍綠攻防戰。（盧金足攝）

台中市108年度地方總預算案暨附屬單位預算，16日經市議會完成審查。（盧金足攝）

台中市108年度地方總預算案暨附屬單位預算，16日經市議會完成審查，其中，總預算案歲入照案通過1089億1199萬4000元，歲出修正通過1246億5644萬元，附屬單位預算照案通過

，只刪減潭子區公所加班費3萬6000元，創下台中市長林佳龍任內總預算審議，首度審最快、刪最少的新紀錄。

林佳龍表示，感謝市議會審議通過今年度台中市政府的總預算，他代表市民感謝議會支持。

台中市議會今天進行第2屆第8次定期會最後一天議程，進行108年總預算三讀會，會前政黨協商到中午12時3分才開議，但會議一開始就因民進黨團提案，2019第一屆東亞青年運動會被大陸打壓遭取消台中市主辦權，要求以台中市議會名義譴責大陸，並支持台中市政府提出申復案。

但國民黨團書記長李中表示，東亞青運被取消，是因為有人發起東京奧運正名運動，引發主辦權遭撤銷，建議市府去溝通，而不是要譴責大陸。

民進黨議員江肇國、何敏誠等人不滿國民黨提出溝通之議不以為然，質疑台中市被打壓的不平等待遇，譴責、抗議有何不對。兩造互相叫陣，還有議員提出清點人數，總預算審議再起波瀾。

眼看藍綠陣營戰火再起，主席林土昌宣布休息10分鐘協商後再議，經政黨協商後，將提案加上請市府妥善處理等附加意見後通過。

林佳龍近4年任期，總預算審議杯葛阻力不斷，市議會104年審查105年總預算，挑燈夜戰到7點半，105年、106年年審查106年、107年總預算，都未在議程內完成三讀會，另加開臨時會才完成總預算審查，107年審查108年總預算，林士昌擔綱議長任期內，最後一次主持總預算審查，順利化解藍綠攻防戰。

台中市府表示，108年度地方總預算經議會審查後，歲入1089億1199萬4000元，照案通過；歲出1246億5647萬6000元，刪減3萬6000元，修正通過1246億5644萬元；附屬單位預算688億9773萬1000元，照案通過。

其中歲出修正通過的修正事項，為台中市潭子區公所「一般行政-行政管理-一般業務-業務加班費」，刪減3萬6000元；另附帶決議增列新聞局辦理搖滾台中、東亞流行音樂季等相關活動預算，應回歸文化局。

市府指出，歲出預算按政事別分析，教育科學文化支出編列515.53億元占41.36％居首位；一般政務支出編列229.81億元

，占18.44％；社會福利支出編列180.09億元，占14.45％；其餘依序為經濟發展支出172.17億元，占13.81％及社區發展及環境保護支出87.05億元，占6.98％等，顯示市府對於教育文化與社福的重視。

其中，教育科學文化支出主要項目包括老舊校舍改建、托育一條龍、幼兒園增班設園、高中職領航計畫、高中職均優質化、青年希望工程、食農教育及營養午餐補助等。

社會福利支出主要項目包括社會住宅、長照十年計畫、老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助、托老一條龍、托育一條龍、父母未就業家庭育兒津貼、生育暨到宅坐月子津貼及服務計畫、托育資源中心暨親子館等。

(中時 )