87樂團獻聲 關懷創是基金會院民

2018年10月16日 17:56 中時 王揚傑

為協助創世植物人雙軌服務經費，愛妮雅化妝品集團發起「愛分享公益慈善餐會」，今（16）日邀請87樂團至板橋院區演出，87樂團主唱艾成帶領其他成員，偕同愛妮雅化妝品集團、新北市牙醫師公會、新北市歌神演藝愛心協會、新北市板橋區退伍憲兵協會、國際獅子會300B2區慈馨獅子會、國際獅子會300B2區新板獅子會、新北市私立雅森幼兒園、新北市愛三心關懷協會，提前到訪創世板橋植物人安養院關懷院民，牽起他們溫熱的手，聆聽87樂團帶來膾炙人口歌曲，為院民加油打氣，也希望透過歌聲刺激院民的聽、觸覺感官，讓安養院內感受到濃濃的愛與關懷。

艾成先生表示，愛妮雅長期支持公益聲名遠播，多年前就隨愛妮雅腳步支持公益，也曾承諾只要創世有需要，一定全力相挺！親身參與創世服務後，更能了解照顧一位植物人是件不容易的事，希望利用自己的專才，唱歌給院民聽，還特別準備禮盒獻給護理人員，感謝護理人員24小時輪班照顧植物人的辛勞。

愛妮雅化妝品蕭碧月副總裁表示，若家中有一位植物人，會讓整個家庭受到影響；這群隱沒社會角落無聲的植物人，需要大眾的關懷及幫助，愛妮雅用愛的經營理念，支持創世20多年，基於企業責任，取之社會，回饋社會，很開心能盡一份心力，並藉此拋磚引玉鼓勵員工做公益，也邀請更多企業、團體發揮愛心，讓更多植物人家庭重拾生機，恢復正常生活。

創世基金會板橋院區院長李培菁院長，感謝87樂團撥空前來關懷院民，並帶來精采的表演為「愛分享公益慈善餐會」提前暖身。活動將於11月04日(日)Mega50鼎鼎宴會廳48樓辦理，有高空美景、美食佳餚，現場還有87樂團、倪賓、神秘嘉賓等藝人的精采演出，活動內容豐富，目前桌數認助尚缺3成，盼各界善士慷慨解囊一同支持公益，認餐券一張2000元，認桌一桌2萬元，歡迎共襄善舉幫助植物人。

(中時 )