陸製直19E武裝直升機成功外銷 將開始量產

大陸中航工業的直19E黑旋風式開始量產，似已得到外國訂單。(圖/z19e Twitter)

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中時電子報

大陸製的直-19E輕型武裝直升機預計將開始批量生產，銷售給一個還沒有公開的國際客戶，這是除巴基斯坦外，第2個國際訂單。

防衛世界(defense world)報導，直-19稱為「黑旋風」，名字取自水滸傳人物李逵。它基本構型源自直9，而直9是法製海豚直升機AS365N2的授權製造版，因此直19也可稱海豚直升機的遠親。

直19的開發速度相當快，2016年11月的珠海航展首次展出概念模型，去年5月就成功首飛。它的最大起飛重量為4.25噸，航程700公里，最大飛行速度280公里/小時，固定武裝是1具23公釐機砲，另可攜帶火箭彈、輕型反戰車飛彈、空對空飛彈等。直19E是它的外銷型。

開發商中國航空工業集團公司（AVIC）表示，直-19E直升機通過可靠度與性能驗證，證明該機種能夠進入生產階段。該公司沒有宣佈出口對象，但是直-19已被確認開始批量生產，顯示已有外國買家。

直19E

在國際武裝直升機市場上，輕型武裝直升機已經不多見，大概只有在義大利奧古斯塔·韋斯特蘭(AgustaWestland)的A129野馬式，但它的價格昂貴，直19E的價格可能只有A129的一半，這是很大的外銷優勢，而且大陸還可以額外提供低息貸款和折扣，就是為了進入軍武銷售市場。

至於直19E銷售給誰？一般認為可能是亞洲、非洲或是中東地區國家。在此之前，巴基斯坦有購入3架直19。

(中時電子報)

文章來源：Chinese Z-19E Attack/Reconnaissance Helicopter Ready For Batch Production

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