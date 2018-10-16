他們都在傳唱孝親故事 第二屆孝親獎精彩回顧

1. 歌手陳曉東等也親自化身為孝親大使，為孝親獎得獎作品錄音和拍MV。

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中時電子報
張怡文.陳慧仙

今年四月開始，第二屆孝親獎詞曲創作開始在全球各地收件，為能讓這項孝親詞曲創作競賽活動，能傳送到全球所有華人的角落，鼓勵更多有詞曲創作才華或興趣的人共同參賽，旺旺中時集團走進了兩岸的校園推廣，也訪問了超過50多位華人歌手演員等，暢談他們的孝親故事，更透過「獵人獎金」平台尋找高手，以及和詞曲創作媒合平台「音樂霸」合作，更請到品冠等藝人拍攝孝親歌曲MV，讓孝親傳唱到世界每個腳落。

競賽收件一開跑，為能讓孝親獎開始收件的消息散播到更多地方，尤其是創作來源最多的校園，在大陸和台灣兩地的大學校園展開巡迴說明，更動員了在校園內非常受到歡迎的中天主播群，包括劉盈秀.郭安妮.簡至豪.張以仁等，在校園內和同學分享孝親獎參賽訊息，以及對孝親故事的真情交流。

中天受歡迎的女主播劉盈秀不但走入校園分享孝親，也開口錄唱孝親歌曲。

就在孝親獎兩岸校巡熱烈展開的同時，包括伊林名模藝人和中天中視的主播們，也為孝親獎進入錄音間內一展歌喉，唱到感動之處頻落淚；再加上數十位歌手演員暢談自己孝親的故事，讓更多的人看到藝人光鮮亮麗的表演工作背後，不但要有家人的親情支持，因為離家時間多，更珍惜和家人相處時光。

為了讓第一屆孝親獎的得獎歌曲，能有更多人傳唱，除了主播群外，也陸續邀請到黃小琥.陳曉東等以及品冠分別錄音演唱「孩子別忘了我」和「夢裡知多少」兩首得獎作品並拍製MV，讓孝親獎選拔出的優秀作品，一直傳承下去，第一屆之後再由第二屆接棒，傳承孝道的孝親獎歌曲將會一屆屆產出更多創作歌曲外，同時發掘更多的詞曲創作人。

林嘉綺等伊林藝人們，為響應孝親錄歌傳唱，自己都唱到流淚。

10月17日第二屆孝親獎要頒獎了，記得第一屆孝親獎頒獎典禮現場，不少得獎人和家人， 甚至現場與會人，全都感動地哭成一團，今年的孝親獎希望在滿滿的感動之下，也同時有著濃濃的幸福感，讓孝親獎帶給更多人幸福和祝福，讓天下父母和兒女都感受到孝的真義。

(中時電子報)

【孝親獎】品冠 Victor Wong - 孩子別忘了我 Official MV

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