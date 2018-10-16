全球唯一客家風箏嘉年華 20日繽紛飛揚

2018年10月16日 18:05 中時 巫靜婷

苗栗市公所20、21日於河濱公園舉辦2018「九降風起 紙鳶情揚 美食飄香」風箏文化暨客家美食節，邀請全國遊客「共下來放紙鷂仔」。（巫靜婷攝）

苗栗市代表會主席賴桂煖（前左一）與市長邱炳坤（前右一）邀請大家20、21日到河濱公園賞風箏、吃美食。（巫靜婷攝）

日本Team Air-rex與台灣8＋特技風箏隊帶來4線特技風箏團飛精彩表演，現場驚呼連連。（巫靜婷攝）

小丸子串型風箏乘風飛揚，吸引大小朋友目光，活動當日將有更多串型風箏，讓民眾大飽眼福。（巫靜婷攝）

客委會特別企劃「客家腳踏車風箏」全場趴趴走，讓民眾體驗「客家風」。（巫靜婷攝）

來自大陸天津的風箏達人張文龍師傅，製作手工藝術動態風箏26年，對動態風箏藝術情有獨鍾。（巫靜婷攝）

大陸天津動態風箏藝術團，帶來40多只手工藝術風箏，將於風箏節與民眾相見歡。（巫靜婷攝）

苗栗市公所20、21日將於河濱公園舉辦2018「九降風起．紙鳶情揚．美食飄香」風箏文化暨客家美食節，現場除了欣賞風箏、品嘗客家美食外，還辦理最高獎金1萬元的風箏攝影比賽，邀請全國遊客「共下來放紙鷂仔」。

16日記者會中，日本Team Air-rex與台灣8+特技風箏隊帶來4線特技風箏團飛精彩表演，及大陸天津的藝術動態風箏團帶來小狗一家親、蜈蚣等手工風箏，格外吸睛。

來自大陸天津製作動態風箏的張文龍師傅表示，每只風箏皆經過3個多月的手工製作完成，做工精巧、色彩豐沛就像一幅幅的藝術品昂揚在空中，最適合在2、3級風放飛，才能展現它的美。

市長邱炳坤表示，苗栗的九降風強勁，對風箏好手來說操作上是一大挑戰。8年來參與的風箏達人遍及歐、美、亞洲，超過15個國家，今年更邀請來自英國、德國等9個地區風箏達人與會，嘉年華精彩可期。

全球唯一以客家特色為主題的風箏節已邁入第8年，由「阿弟牯」、「桐花妹」公仔結合客家問候語「恁久好無」為主題，有客家斗笠、客家花布龍等8款主題風箏外，客委會還企劃「客家腳踏車風箏」全場趴趴走，讓民眾體驗「客家風」。

活動當日除觀賞串型風箏、競技風箏排圖秀外，今年還限量推出客家鹹豬肉口味的「哈客麵包」。民眾可以200元換購限量風箏及美食消費券，另安排免費風箏放飛、兒童遊戲區及免費接駁服務，歡迎民眾到苗栗賞風箏吃美食。

(中時 )