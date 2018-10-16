實測10種知名兒童安全門 這3種產品最易扯壞

國外消費者團體測試3種知名兒童安全門易扯壞（示意圖／達志影像）

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中時電子報

兒童安全門再傳危機，實測10種兒童安全門竟3種被拉壞，而且都是知名品牌，但由於是由消費者團體自行測試，不是具有公信力的政府單位檢測，因此兒童安全門的製造商冷回應處理。

根據BBC報導，消費者團體對10種兒童安全門進行耐久性測試，發現有3項產品未達歐盟標準，產品經固定後，應通過1萬次疲勞測試，以應付兒童猛力對待安全門，未通過消費者團體這一關的產品有：Dreambaby Retractable Gate、Lindam Easy Fit Plus Deluxe Safety Gate 以及 Safetots Self-closing Gate，這些產品國內消費者也可以網購買到。

消費者團體認為最該立刻召回的是Dreambaby的可伸縮兒童安全門，因為無法承受超過10次的暴力對待；Lindam的 Easy Fit Plus能承受2570次，而其Safetots Self-closing則能承受3700次，不過，不管幾次，這3種產品均無法達到歐盟標準。

製造商則質疑測試結果的可信度，Dreambaby雖然表示會立刻進行調查，但消費者團體卻不願提供他們更多的測試細節，也不認為有證據可證明他們的兒童安全門產品不符歐盟標準；Safetots也對測試標準及調查結果提出質疑。

(中時電子報)

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