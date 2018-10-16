比賽前天才找材料　龍華科大2女獲世界調酒金牌

2018年10月16日 18:22 中時 葉臻

龍華科大觀休系學子揚威海外，2018 AFA韓國世界廚藝大賽調酒勇奪雙金，指導老師謝美婷（左一），飲調組總裁判長（左二）及AFA會長（右一）共同分享喜悅。（校方提供）

龍華科技大學觀光休閒系學生許智婷及蕭韻純，在謝美婷老師帶領下參加2018 AFA 韓國世界廚藝大賽，在經典調酒組項目分別以第一及第二高分，雙雙榮獲金牌獎殊榮。

校方表示，由亞洲餐飲協會（Asia Food Association, AFA）、英國VTCT Award Group權威廚藝認授機構、韓國MBN電視台及新聞集團等單位共同主辦的2018 AFA 韓國世界廚藝大賽，10月14至15日在韓國首爾市良才洞AT中心舉行，共有來自13個國家千餘名餐飲廚藝選手參賽。

校方表示，調酒類共分為經典調酒及創意調酒兩大類，賽程中除比專業技藝外，口感、創意、儀態以及表達創作理念，參賽選手得在5分鐘內自行創作調製出具有獨特風味創意雞尾酒。

比賽中許智婷以Mystery box（謎）、蕭韻純則以Dedication of Pomelo（倾盡所柚）為創作主題，同時以經典調酒方式調製出獨特風味且觸動心靈之創意雞尾酒，雙雙以純熟技巧及具有獨特風味與主題的飲品獲得國際評審團一致肯定與青睞，兩人的個人總成績均超過90分，在經典調酒組以第一及第二高分，雙雙拿下金牌獎。

謝美婷表示，許智婷、蕭韻純在賽前一天準備過程中，要尋找適合調酒的當地水果，並熬夜修改酒譜等挑戰，皆考驗選手們的臨場問題解決能力，而透過比賽現場相互交流觀摩，更能在激烈競爭中一展實力。

許智婷、蕭韻純兩人皆是調酒比賽常勝軍，許智婷曾獲得2018美國密西根MNS國際菁英盃大賽葡萄酒品評技能大專社會組冠軍、2017日本國際料理飲調大賽金牌、TAWI全國青年侍酒師盲飲品評競賽校園個人白酒組冠軍；蕭韻純曾獲TAWI全國青年侍酒師盲飲品評競賽校園個人紅酒組冠軍、Shot cool盃全國調酒賽亞軍、第21屆金爵獎國際調酒大賽銅牌等佳績。

(中時 )