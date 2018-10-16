高雄》高雄市民進黨員集體公開力挺韓國瑜當選市長

民進黨代表翁信宏（左四）及陳清茂等黨員高喊：「韓國瑜凍選」。(林雅惠攝)

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民進黨代表翁信宏（左四）及陳清茂等人拿出黨證呼籲選人不選黨。(林雅惠攝)
民進黨代表翁信宏（左四）及陳清茂等人拿出黨證呼籲選人不選黨。(林雅惠攝)
民進黨高市黨部第五屆黨員代表翁信宏說，他不擔心被開除黨籍。(林雅惠攝)

高雄市長選情翻盤？民進黨代表翁信宏及民進黨員、鳥松區里長聯誼會主席陳清茂16日下午偕十餘名黨員召開記者會力挺韓國瑜，陳清茂表示，現在的民進黨黨意大於民意，派系大於人民，他有感陳其邁包袱太大，不可能大刀闊斧去改變高雄經濟，韓國瑜到高雄沒什麼包袱，且他觀察韓是真心要為高雄拚經濟，加上他在北農成功經驗，決定公開表態力挺韓。

民進黨高雄市黨部第五屆黨員代表翁信宏說，三年半他前還寄望民進黨翻轉高雄，但回想這些年高雄沒進步，經濟蕭條，百貨商圈到處可見出租看板，過去陳菊市長對他說澄清湖是高雄後花園，但現在不但沒成為後花園，還墳墓最多，他只擔心高雄市未來經濟，不擔心被開除黨籍，希望更多人和他一樣選人不選黨，支持韓國瑜。

以無黨籍身分參選高市第五選區市議員的陳清茂說，他看到民進黨高雄市長初選時大家殺到見骨，黨內只剩派系、組織，非我派系者，根本不被放在眼裡，初選後大家還可以站在一起，連「違背良心」的話都可以說出口，為了高雄子孫未來，他一定要選人不選黨。

陳清茂說，陳菊四年前跟他說的話仍「記憶猶新」，說鳥松區是高雄後花園，但他擔任里長及聯誼會主席期間，這裡建設是停滯的；長期支持民進黨的鳥松區社區發展協會理事長陳家進說，民進黨在高雄縣執政30多年，一點都沒改變，這次要力挺韓國瑜，看百姓生活能不能好過一點。

(中時 )

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