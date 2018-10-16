泯滅人性! 狠父把嬰兒「搖到死」 被判終身監禁至少關22年

英國30歲的父親丹尼爾‧麥克拉倫(Daniel McLaren)，抓著4個半月大的兒子傑克(Jack)大力搖晃致死，昨(16)日被判處終身監禁。(圖/Thames Valley Police提供)

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中時電子報

英國伯克郡30歲父親丹尼爾麥克拉倫(Daniel McLaren)，因4個半月大的兒子傑克(Jack)哭鬧不止，導致他情緒失控，抓著傑克大力搖晃致死，昨(16)日被判處終身監禁。

據英國BBC報導，這名父親去年6月2日在家時，因為兒子哭鬧不停，抓著兒子大力的搖晃，導致兒子的大腦受到嚴重損傷。

根據報導，丹尼爾打給報案電話時，竟還告訴接線生他的兒子「被水瓶嗆到且變得很有趣」，當醫護人員到達現場時，發現傑克臉色蒼白、全身發軟且有白色的液體從口鼻冒出，經過治療後，傑克仍於兩天後死亡。

警方調查後，在丹尼爾的手機上發現他大量的搜索了關於「嬰兒無法忽視的嚴重症狀」、「為何我的寶寶舌頭發紫」、「窒息/轉紫」等關鍵字。

法官判決時表示，任何父母都會遇到難以應付並使人生氣的嬰兒哭鬧行為，但丹尼爾的行為令人不可原諒。另外，法官也提到該案件加重判刑的因素是在三周前丹尼爾亦曾大力搖晃傑克。「一旦與傑克獨處，丹尼爾就會使用暴力對待他(傑克)，而這最終導致傑克喪命。」

法院指出，丹尼爾有33項前科，其中包括10項毆打罪，以及一條造成嚴重的傷害罪行。經過兩周的審判，法院依丹尼爾觸犯謀殺罪與意圖對另個孩子造成嚴重傷害罪判處終身監禁，至少要關22年。

(中時電子報)

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