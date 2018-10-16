推廣烏金 官田區公所教種菱殼炭環保植栽

2018年10月16日 18:20 中時 劉秀芬

官田菱角節活動20日即將盛大登場，官田區公所16日邀隆田社區發展協會的社區長輩一起製作環保植栽，為活動當天義賣做準備。區長顏能通表示，環保植栽除了推廣利用官田菱殼炭，也希望協會的長者能從綠色植栽中獲得療癒。

隆田社區發展協會是長照關懷據點，公所希望能幫協會發展出社區特色，因此想到可以結合官田「烏金」菱殼炭，再利用回收的飲料、醬菜玻璃罐，栽種隨手可得的水果種子，種出各式各樣的環保植栽，協會裡的長輩可以從環保植栽得到療癒，植栽更可用來布置協會。

官田區公所長期推廣「烏金」菱殼炭，將原本廢棄的菱角殼，變成為能吸臭、除溼、產生能源及淨化水源的好幫手，區長顏能通可說是最好推手。由社區、在地小農及產官學民各界共同成立的「台南市官田烏金社區合作社」，以菱殼炭為發展核心基礎，提升官田產業競爭力，輔導社區開發菱炭吸附包、菱炭手工皂、菱炭米及菱炭水耕植物等相關產品。

除了教導社區長者製作環保植栽，公所更將請成大建築系學生協助美化社區，與社區長輩一起將隆田社區設計改造成園藝社區，未來更可串聯學校團體的「烏金」體驗活動。

來官田的民眾除了可以採菱角買菱角，還可以參加國中、國小以菱殼炭為特色的食農教育，體驗社區的環保植栽製作，把自己DIY的植栽帶回家，社區可以販售環保植栽，發展經濟自主能力，是公所對社區發展的期望。

(中時 )