推廣烏金 官田區公所教種菱殼炭環保植栽

官田區公所區長顏能通與隆田社區發展協會長輩一起展示用菱殼炭製作成的環保植栽。（劉秀芬攝）

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官田菱角節活動20日即將盛大登場，官田區公所16日邀隆田社區發展協會的社區長輩一起製作環保植栽，為活動當天義賣做準備。區長顏能通表示，環保植栽除了推廣利用官田菱殼炭，也希望協會的長者能從綠色植栽中獲得療癒。

隆田社區發展協會是長照關懷據點，公所希望能幫協會發展出社區特色，因此想到可以結合官田「烏金」菱殼炭，再利用回收的飲料、醬菜玻璃罐，栽種隨手可得的水果種子，種出各式各樣的環保植栽，協會裡的長輩可以從環保植栽得到療癒，植栽更可用來布置協會。

官田區公所長期推廣「烏金」菱殼炭，將原本廢棄的菱角殼，變成為能吸臭、除溼、產生能源及淨化水源的好幫手，區長顏能通可說是最好推手。由社區、在地小農及產官學民各界共同成立的「台南市官田烏金社區合作社」，以菱殼炭為發展核心基礎，提升官田產業競爭力，輔導社區開發菱炭吸附包、菱炭手工皂、菱炭米及菱炭水耕植物等相關產品。

除了教導社區長者製作環保植栽，公所更將請成大建築系學生協助美化社區，與社區長輩一起將隆田社區設計改造成園藝社區，未來更可串聯學校團體的「烏金」體驗活動。

來官田的民眾除了可以採菱角買菱角，還可以參加國中、國小以菱殼炭為特色的食農教育，體驗社區的環保植栽製作，把自己DIY的植栽帶回家，社區可以販售環保植栽，發展經濟自主能力，是公所對社區發展的期望。

(中時 )

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