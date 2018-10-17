新北》忠翠里長參選人張慎芝 承諾當選事務費全捐

2018年10月17日 07:06 中時 王揚傑

板橋區忠翠里長參選人張慎芝是土生土長的板橋人，過去和夫婿經常主動舉辦老人共餐、健康講座、歌唱聯誼等社區活動，同時還長期擔任莒光國小的導護志工，深受鄰里鄉親愛戴，遂勸進張慎芝出馬參選里長，為感謝鄉親的支持，張慎芝承諾，若當選必將事務費全數捐出，當個「志工里長」。

張慎芝指出，忠翠里是板橋第二大里，人口數多達1萬8000餘人，但卻無里民活動中心，可供里內舉辦老人共餐、親子教育等活動，因此她承諾，若順利當選里長，每月的事務費她將全數捐出，承租一處適當場所，權充里民活動中心，所有開銷也將如實公布。

除了籌劃開辦活動中心外，張慎芝也提出各項政見。在管理上，積極整合社區志工、企業等各項資源，建設忠翠里；教育方面會結合莒光國小及退休教師資源，提供各項教育服務及莒光舊制服回收。

為提升忠翠里生活與環境品質，張慎芝表示將定期舉辦美術、藝文、體育、歌唱、書法及學童伴讀等活動，同時加強里內每周清潔打掃及美化環境建設。

此外，為解決里民困難，張慎芝也將提供法律、婚姻、就業、教育等咨詢服務，擔任里民的最強後盾。

張慎芝表示，過去自辦各項社區活動，讓她在退休後找到未來的方向，並從服務中獲得快樂，所以她決定參選里長，為鄉親做更多事，回饋所有鄉親好友對她的支持。

(中時 )