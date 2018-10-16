射擊》公西靶場改建落成 選手：不用再到處借場地練習！

射擊國手田家榛(左起)、林怡君、楊昆弼、林穎欣及呂紹全，準備在第42屆東南亞射擊錦標賽大展身手，期許靶金牌留在台灣。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導
第42屆東南亞射擊錦標賽將於10月底登場，比賽地點是台灣公西靶場。(陳筱琳攝)

第42屆東南亞射擊錦標賽將在10月23日到29日，於斥資14億台幣改建的公西靶場舉行，這是靶場改建後首場大型國際賽事，也是東南亞射擊錦標賽睽違15年再度在台灣舉辦，不只台灣選手都很期待，其他國家的神射手們也磨拳擦掌，參賽選手更有今年雅加達亞運中華隊奪牌神射手呂紹全、林穎欣、楊昆弼、林怡君，以及近日拿下2020東京奧運參賽權的田家榛，力求把金牌留在台灣。

射擊老將林怡君回憶起東南亞射擊錦標賽與台灣的淵源，表示第一次在台灣舉辦時是1998年，當時她還工作人員，2003年第二次在台灣舉辦時自己就以選手身分參與了，如今15年過去，台灣終於再盼到這項賽事登「台」，「東南亞射擊錦標賽真的是台灣久違的大型國際賽，中間歷經靶場改建一再延後，而遲遲無法再承辦這項賽事，如今靶場改建完成，大家都很期待。」

林怡君補充：「國外選手一直問什麼時候換我們辦比賽，因為他們都有印象台灣靶場標準符合國際賽，而且近年台灣射擊選手成績亮眼，他們很想到台灣看看我們如何訓練、培養，甚至有泰國射擊選手朋友問能否提前一個月來台訓練，但只能跟他們賽前一周才能來。」

中華隊射擊隊教練陳文菱，以及亞運10公尺空氣步槍混雙金牌搭檔呂紹全、林穎欣，都表示從今年5月就進駐公西靶場訓練，都很喜歡嶄新的靶場，「過去都要到處借場地練習，而且都是紙靶，和國際賽使用的電子靶完全不同，變成我們訓練、比賽要適應不同型態的靶，現在公西靶場有電子靶，整個環境和國訓中心差不多，終於可以無後顧之憂地好好訓練！」

公西靶場擁有空氣槍10公尺靶場、空氣槍10公尺移動靶場、火藥射擊25公尺靶場、火藥射擊50公尺靶場，以及室外飛靶等國際比賽規定場地，今年4月透過全大運測試，修正問題、調整為最佳射擊場地，如今成為第42屆東南亞射擊錦標賽比賽場地，選手們都想延續亞運好狀態，再次為國爭光。

(中時電子報)

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