花蓮》蔡碧仲參加反賄座談 檢：打包食物也涉賄

2018年10月16日 18:28 中時 許家寧

花檢署檢察長黃和村說，參選人任由民眾打包恐涉及賄選。（許家寧攝）

選戰倒數不到40天，花蓮縣「與候選人有約」反賄選座談會起跑，今在花蓮縣政府舉辦宣導活動，檢察長黃和村強調逾90件賄選情資正偵辦中，以法務部次長之姿「空降」花蓮，目標建立公平選舉平台的代理縣長蔡碧仲更提醒到場參選人「母湯買票」，敬告意味濃厚。

檢察長黃和村表示，選舉即將進入最後衝刺階段，許多參選人選舉行為游走在法律邊緣，像是重陽節即將到來，許多地方舉辦九九重陽活動，參選人不免俗出現送禮金或禮物向老人家慶賀，甚至舉辦活動請客吃飯，檢方提醒，這樣的行為已觸及賄選。

「打包也犯法！」黃和村指出，除了參選人或競選總部工作人員都不能假藉活動送禮，包括贈送白米等物資給弱勢家庭、團體在選舉期間也一併禁止。另外像是競選總部成立都會準備茶點給選民享用，但民眾若將餐點打包帶回家，雙方恐涉及賄選。

黃和村建議參選人準備簡單的餐點就好，同時要主動提醒選民用「心」來支持，千萬不要打包！一連8場的反賄座談活動也將巡迴花蓮北中南三區；蔡碧仲則強調，現今買票風險及成本都太高，很多地方都傳「不敢動！」籲參選人勿存僥倖，破壞民主與法治基礎。

蔡碧仲說代理縣長要務就是維持公平選務平台、端正選風，讓縣民有自由意志，選賢與能，參選人勿因小失大，鼓勵縣民向檢方檢舉賄選，檢舉縣長賄選獎金為500萬、縣議員200萬，其餘鄉鎮市長、代表及村里長賄選獎金也有50萬元。

檢方指出，選情緊繃，目前縣內已分案調查賄選案件超過90多件，除了日前抓到萬榮鄉一名林姓村長參選人以5000元不等現金買票遭到羈押，另外各有鄉長及鎮民代表層級候選人贈送選民高價禮盒，3件均在偵字案偵辦中，檢方語帶玄機透露「還有未爆彈。」

(中時 )