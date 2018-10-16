全台選情最膠著！韓國瑜追到陳其邁 當選率只差0.94％

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報

高雄選情已是各界關注的重點，因為民進黨在高雄深耕超過20年，如果高雄輸了將影響2020總統大選，目前看來國民黨籍候選人韓國瑜的網路聲量不斷提高，甚至超過台北市長柯文哲，帶動整體聲勢。DailyView網路溫度計表示，據《2018選戰溫度計》的推估，15日韓國瑜的當選率為49.53%，民進黨籍候選人陳其邁則是50.47%，雙方只差距0.94%，成為全台當選率差距最小，選情最膠著的縣市。

DailyView網路溫度計表示，韓國瑜近期聲量不斷提升，10月8日到14日間，就有24萬5585筆聲量，在所有候選人中居冠，更超過柯文哲的聲量一倍以上；另，透過韓國瑜和陳其邁的粉絲團人數成長趨勢，可以發現從10月9日以後，雙方粉絲團的日成長人數逐漸拉開，韓國瑜的粉絲團10月10日增加了6354人，12日更增加18080人，13、14日的增加人數也在一萬上下。

10月9日韓國瑜和館長直播，當天直播平台熱度飆破700萬，同樣影片在韓國瑜臉書累積至昨(15日)，也已超過177萬觀看次數、1萬多人分享。10日館長更說自己直播過後，臉書帳號就被停權，直指是有心人士所為，要陳其邁也一起來直播，引起熱議。雙方粉絲團人數 12日出現黃金交叉。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢分析，近一個月韓國瑜所提出的政見，以創造就業機會，讓北漂青年返鄉引起最多共鳴，共有34207筆聲量，佔了所有政見的一半。而青年返鄉議題的聲量高峰則是出現在10月11日，網友替韓國瑜製作的「韓國瑜～讓我回家」影片被控抄襲。

《2018選戰溫度計》的選戰預測模型，是將選舉資料、候選人經歷、網路口碑聲量、民調和群眾預測等要素，都納入分析進行估算。八月時韓國瑜和陳其邁的當選率相差8%左右，不過韓國瑜近期民調、聲量趨勢都持續往上走，因此拉升當選率，兩人差距在兩個月內縮小到１%以內。

(中時電子報)

Kolas稱深澳電廠不會復建 包正豪怒轟 ：根本職業說謊
國保潛藏負債首度破兆 保費最快明年從8.5％漲至9％

文章來源：DailyView網路溫度計

高雄》高雄市民進黨員集體公開力…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。