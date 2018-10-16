全台選情最膠著！韓國瑜追到陳其邁 當選率只差0.94％

2018年10月16日 18:26 中時電子報 戴安瑋

高雄選情已是各界關注的重點，因為民進黨在高雄深耕超過20年，如果高雄輸了將影響2020總統大選，目前看來國民黨籍候選人韓國瑜的網路聲量不斷提高，甚至超過台北市長柯文哲，帶動整體聲勢。DailyView網路溫度計表示，據《2018選戰溫度計》的推估，15日韓國瑜的當選率為49.53%，民進黨籍候選人陳其邁則是50.47%，雙方只差距0.94%，成為全台當選率差距最小，選情最膠著的縣市。

DailyView網路溫度計表示，韓國瑜近期聲量不斷提升，10月8日到14日間，就有24萬5585筆聲量，在所有候選人中居冠，更超過柯文哲的聲量一倍以上；另，透過韓國瑜和陳其邁的粉絲團人數成長趨勢，可以發現從10月9日以後，雙方粉絲團的日成長人數逐漸拉開，韓國瑜的粉絲團10月10日增加了6354人，12日更增加18080人，13、14日的增加人數也在一萬上下。

10月9日韓國瑜和館長直播，當天直播平台熱度飆破700萬，同樣影片在韓國瑜臉書累積至昨(15日)，也已超過177萬觀看次數、1萬多人分享。10日館長更說自己直播過後，臉書帳號就被停權，直指是有心人士所為，要陳其邁也一起來直播，引起熱議。雙方粉絲團人數 12日出現黃金交叉。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢分析，近一個月韓國瑜所提出的政見，以創造就業機會，讓北漂青年返鄉引起最多共鳴，共有34207筆聲量，佔了所有政見的一半。而青年返鄉議題的聲量高峰則是出現在10月11日，網友替韓國瑜製作的「韓國瑜～讓我回家」影片被控抄襲。

《2018選戰溫度計》的選戰預測模型，是將選舉資料、候選人經歷、網路口碑聲量、民調和群眾預測等要素，都納入分析進行估算。八月時韓國瑜和陳其邁的當選率相差8%左右，不過韓國瑜近期民調、聲量趨勢都持續往上走，因此拉升當選率，兩人差距在兩個月內縮小到１%以內。

(中時電子報)