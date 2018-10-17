裝潢導致白血病？陸醫學專家：並非引病直接因素

2018年10月17日 07:43 旺報 潘維庭

陸媒報導，「裝修是白血病罪魁禍首」的說法一直在網上流傳甚廣，但大陸「國家兒童醫學中心」主任醫師鄭胡鏞16日在大陸國家衛健委記者會上回應說，目前白血病病因並不清楚，裝修產生的苯等化學物質，都可能是相關因素，但肯定不是引起白血病的直接因素。

新京報16日引述鄭胡鏞指出，白血病是遺傳易感性和外界相互作用的結果。舉例說，二戰時對廣島投放原子彈，使當地白血病發生率提高了30倍左右。如果沒有這個外因的放射線的情況下，可能就沒有這麼高的情況。但是在這種30倍的升高的情況下，還是有一些人沒有得，所以它是遺傳易感性和外界相互作用的結果。

鄭胡鏞說，這些外界的東西，放射線是明確的，「此外還有病毒、化學因素，比如裝修引起的苯等，都可能是相關的一些因素，但是它肯定不是引起白血病的直接因素。」

她進一步指出，無論何種情況，身體免疫系統是最關鍵的，身體的免疫功能是最強大的防禦措施。人體免疫系統如果長期處於不良好的環境下，包括生活習慣、外界工作環境因素不良等，免疫功能受到減低或者損傷，不能夠及時清除身體裡面發生癌變細胞時，就容易得各種疾病，包括白血病和各種腫瘤。如果有強大的免疫系統，就能夠不僅對白血病的預防，而且對其他各種疾病的預防都非常有效。

(旺報 )