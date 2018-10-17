同安國小上演「玩戲話童年」強調跟老師不一樣的好

2018年10月17日 07:26 中時 謝佳潾

兒童劇《到底是誰開始的》在同安國小開演，互動頻頻的戲碼讓學童收穫滿滿。（謝佳潾攝）

兒童劇《到底是誰開始的》在同安國小開演，互動頻頻的戲碼讓學童收穫滿滿。（謝佳潾攝）

兒童劇《到底是誰開始的》在同安國小開演，互動頻頻的戲碼讓學童收穫滿滿。（謝佳潾攝）

屏東幼教專家張文慧為啟發孩子的創意想像，特與不倒翁故事劇團合作「玩戲話童年」計畫，除巡迴偏鄉小學上演兒童劇《到底是誰開始的》外，還透過課程教小朋友學習肢體戲劇來訓練自主性；童劇在同安國小開演時，互動頻頻的戲碼讓學童收穫滿滿。

「跟老師不一樣才好！」張文慧指出，長期台灣對孩子的教育是被動接收，老師說什麼、學生就得做什麼，無形的框架限制太多，久而久之也就喪失自主性，這是件很可怕的事，唯有讓他們從小習慣展現自我，教育才有意義。

張文慧說，尤其是有情緒障礙、過動等症狀的學童，在就學期間常因「行為舉止異常」而被否決，這非常不公平，但在肢體戲劇課程中，「遊戲療法」給予舞台任意發揮創意，舞台上沒有絕對的對錯，更沒有唯一的規定，有的是驚奇與驚艷。

她舉例，在不倒翁劇團上演《到底是誰開始的》前，同安國小的小朋友已上過一系列的表演課，並自行改編繪本兼演出木偶戲，而成果真的令人感動，因回想當初，有的孩子不開口說話、有的則事不關己，但最終不僅參與還樂在其中。

她說，當換大人演給小朋友看時，他們在台下除有投入的神情外，更有滿滿的表演慾，從舉手發言搶答中，都能看出自主性的展現，同時也了解凡事需合作與等待，合作會讓事情更圓滿，而等待是種學習。

(中時 )